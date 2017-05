Preguntas para revivir la llama en una relación

Tener una relación tan cercana con alguien puede eliminar la pasión en segundos

CIUDAD DE MÉXICO (25/MAY/2017).- Al principio de una relación, cada pieza nueva de información sobre tu pareja es lo más fascinante que has escuchado en tu vida. Pero después de un tiempo, sus historias se volvieron viejas, sus chistes ya no tienen gracia y todo se vuelve predecible.

En una forma, a eso le llamamos intimidad. Es contraintuitivo, pero tener una relación tan cercana con alguien puede eliminar la pasión en segundos. Y sólo porque la llama haya desaparecido, no quiere decir que debas dejar que suceda lentamente.

¿Cuándo fui la última vez que te hice reír?

La mayor parte de lo que mata la relación, tiene que ver con la rutina. Los trastes, deudas y pañales no son exactamente lo más sexy del mundo, y con vidas tan ocupadas como las nuestras, no es fácil mantener una relación.

¿Cuáles fueron tus vacaciones favoritas juntos?

Recordar cosas emocionantes y relajantes puede ayudarles a revivir lo divertido que puede ser una vida sin estrés y con romance. El simple hecho de pedirle ayuda a la nostalgia los ayudará a recordar lo que tenían y las grandes razones por las que siguen juntos.

¿Cuál es la fantasía sexual que no te has atrevido a contarme?

Por supuesto, no puedes lograr una conexión sin emociones, ni sentimientos sexuales. Gran parte para revivir la pasión, es hablando de sus deseos sin culpa y vergüenza. Hay que abordar el tema sin prejuicios y con una actitud abierta.

¡No se presionen! Si no quiere decirte, no lo fuerces. Comparte primero lo que quieres decir, y apóyalo a sacar lo que pueda compartir. Si, después de la conversación, quieren intentarlo para salir de la rutina, adelante.

¿Hay mejores formas de expresar mi amor?

Seguro sabes que existen al menos cinco maneras de expresar amor: regalos, palabras, calidad de tiempo, actos de servicio y contacto físico. Aunque todos se sienten bien, es importante demostrarle amor a tu pareja de la forma en que él lo necesite. A veces no será necesario dar regalos, cuando lo único que quiere es que te acurruques con él todas las noches. Y créeme, nunca lo vas a saber a menos que preguntes.

¿En qué momentos te sientes más cercano a mí?

La última pregunta los hará pensar bastante, pero tal vez sea la más importante. Al preguntarle en qué momentos siente mayor conexión contigo, te darás cuenta de qué necesitan para revivir la llama de la pasión.

Una intimidad emocional es el ingrediente clave para una relación exitosa a largo plazo, sin mencionar que es esencial para una vida sexual satisfactoria.

Tal vez sea cuando están en cama, o acostados viendo Netflix. Por supuesto, cada pareja es diferente.