Guadalajara en un llano

Muy sentidos los fallecimientos de Paco Baruqui Michel y Pepe Pintado Rivero. Notitas de mi ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAY/2017).- “La vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado”, frases de la vida

** Gran consternación ha causado el sorpresivo fallecimiento de FRANCISCO BARUQUI MICHEL, acaecido en Madrid España.

PACO, respetado empresario con perseverancia de acciones, supo ganarse la estimación y afecto de cuantos lo conocieron; expresaba su cultura a través de su columna “Y pensándolo bien”, y como cronista especialista en tauromaquia, ambas colaboraciones en EL INFORMADOR.

Amigo desde siempre, accedió a darnos conferencias sobre toros; interesantes, ilustradoras y muy amenas con el toque que él sabía poner en su pasión por la fiesta brava.

Hace apenas unas semanas mostró su interés por reanudar las conferencias a su regreso de las Ferias Taurinas en España… y justo en la Madre Patria, el país que tanto amaba, PACO acudió al llamado del Altísimo.

Educado, atento, afectuoso, PACO fue especialmente amigo, un amigo a quien recordaremos con cariño.

Para sus hermanos JOSÉ LUIS Y TERE, sobrinos, hermanos políticos y demás familiares, enviamos nuestra solidaridad y afecto.

** En la Ciudad de México, donde después de convivir durante la comida con sus hermanos y con su esposa BEATRIZ SÁNCHEZ NAVARRO, falleció JOSÉ PINTADO RIVERO, persona muy estimada y ampliamente relacionada.

Nuestro afecto y solidaridad para su esposa BEATRÍZ, para sus hijos BEATRIZ Y JOSÉ, para sus hermanos BEATRIZ, PATRICIA, LOLITA, HIGINIO, RICARDO y el estimado XAVIER, para sus nietos, sobrinos y demás familiares en esta ciudad y en la Capital de la República.

** Dentro de todos los acontecimientos dolorosos vividos en nuestro entrañable país, donde los males del mundo no parecen tener fin, podemos cooperar creando un mejor entorno en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean.

Por repetitivo que parezca, es preocupante la ausencia de valores, de indolencia por nuestros semejantes y de convivencia entre padres e hijos en estos últimos años, esa falta de unión está agriando el carácter y los corazones.

Fue quizá, el cambio de una vida sencilla a una sofisticada con estímulos materiales… Nunca es tarde para resurgir el valor familiar, la gran fuerza del amor es un valor fundamental de trascendencia.

No acabaremos con los males del mundo, pero sí podemos cooperar con las pequeñas alegrías a nuestro alcance, el arte consiste en saberlas descubrir.

Una de esas alegrías es la risa, es la forma de aligerar el día, son las vitaminas y la mejor energía para combatir el estrés y alejar la negatividad de nuestras vidas, la risa es una de las mejores terapias para mantener una buena salud.

Contagiemos una fuerza colectiva de positivismo, tolerancia y sonrisas.

** Enviamos afectuosos saludos, con nuestros mejores deseos por la recuperación del estimado sacerdote FIDEL MARTÍNEZ RAMÍREZ…

Felices por el nacimiento de su nuevo heredero, un robusto varoncito que será bautizado con el nombre de NICOLÁS, están DANIEL DIZ y MARINÉS OCHOA DE DIZ. El pequeño viene a alegrar a sus tres hermanitos, dos niños y una niña. ¡Felicidades!