Anticonceptivo sin efectos secundarios a base de yerbas

Los extractos de estas plantas forman un 'condón molecular' para prevenir el embarazo

CIUDAD DE MÉXICO (23/MAY/2017).- Dos simples yerbas podrían darnos la esperanza de eliminar los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos. ¡Brincamos de alegría!

Los químicos encontrados en el aloe vera y una planta llamada vid del dios del trueno (thunder god vine) bloquean el paso clave de la fertilización, según un nuevo estudio. Los extractos de estas plantas podrían darnos la base de un nuevo anticonceptivo, un "condón molecular" para prevenir el embarazo.

Los científicos de la Universidad de Berkeley, identificaron dos moléculas, lopeol del aloe vera y pristimerina de la vid que, juntas, evitarían que el esperma rompa la barrera protectora del óvulo.

El esperma afectado será incapaz de dar el último impulso de su "cola" que lo fuerza a romper la barrera. Y es que la fertilización no puede ocurrir a menos que se supere tal obstáculo.

Los químicos podrían servir como anticonceptivo de emergencia antes o después del coito, así como un método anticonceptivo regular a través de parche o anillo vaginal.

La líder del estudio, Dr. Polina Lishko, dice: "Como los componentes de estas dos plantas bloquean la fertilización en concentraciones muy bajas (10 veces menos que los niveles de levonorgestrel), podría nacer una nueva generación de anticonceptivos de emergencia que llamamos 'condones moleculares'"

En cuanto a largo plazo, los investigadores creen que el anticonceptivo no debería causar daño a la fertilidad de las mujeres por sus componentes. "No deberían preocuparse. El aloe vera de ahora no es una opción, pero en un futuro, tal vez en pastilla, podríamos tener algo".