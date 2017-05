La vida sobre ruedas

El patinador Sergio Jeremy Rodríguez habla de los retos que enfrenta en el Roller, una disciplina de patinaje extremo en la que ha destacado

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAY/2017).- Nació en Guadalajara hace 21 años, pero fue a los seis cuando descubrió lo que más le apasiona en esta vida gracias a un regalo de su padre. Sin miedo para afrontar cualquier reto, el patinador jalisciense, Sergio Jeremy Rodríguez, se ha adentrado en el mundo de los deportes extremos al grado de convertirse en uno de los grandes exponentes mexicanos del patinaje extremo, disciplina mejor conocida como Roller y que cada vez gana más adeptos a nivel mundial.

Entre adrenalina, vértigo y pasión por entrar a una pista de patinaje, Rodríguez Venegas comenta cómo fueron sus inicios en esta disciplina, además de resaltar el apoyo de sus padres para que esto fuera posible.

“Comencé a patinar gracias a mis hermanos y a mi papá, desde chicos nos compraba patines y así fue como tuve nociones de lo que era el patinaje agresivo o patinaje ‘street’. Mi hermano mayor comenzó primero que yo, pero yo quería seguir sus pasos y actualmente los dos nos dedicamos a esto. Desde el principio me apoyaron, nunca se negaron, sólo en ocasiones si estuvimos en desacuerdo, como cuando he tenido algún accidente, pero en realidad nunca se opusieron”.

El patinador tapatío señala que uno de sus objetivos dentro de su disciplina es el ayudar a los jóvenes y niños para que puedan cumplir sus sueños, tal y cómo lo hizo en la edición 2017 del festival creativo para niños y jóvenes Papirolas, en donde realizó demostraciones de esta actividad extrema, además de convivir con niños y adolescentes que desde un principio mostraron su admiración al verlo patinar.

“Debemos acudir a todos los eventos, poner el ejemplo a las nuevas generaciones, aconsejarles, que vean de lo que se trata este deporte. Quiero estar con los jóvenes y los niños, enseñarles y apoyarlos como me apoyaron a mí alguna vez. Les quiero decir que no se desmotiven, cuando se quieren dedicar a una actividad extrema obviamente sus padres se van a preocupar y no querrán que les pase algo, pero usen sus protecciones, sigan en esto y háganlo con disciplina”.

Visiblemente emocionado y con una sonrisa en su rostro, Jeremy menciona el cúmulo de sentimientos que existe en un patinador a la hora de entrar en acción dentro de una pista de asfalto en la que los riesgos son latentes, aunque para él, lo más importante que debe saber hacer un exponente del Roller es vencer sus propios miedos.

“Son demasiadas emociones, la principal es el nerviosismo a la hora de salir, por ejemplo, cuando yo comencé en competencias internacionales me emocionaba bastante porque iba a competir con mis ídolos. Yo soy de esas personas que si le temen a algo, trato de enfrentarlo hasta vencerlo, eso me alienta más a seguir adelante, a tener esas sensaciones, a tener esas experiencias que valen la pena para siempre. Hay que vencer nuestros propios miedos para poder hacer grandes cosas”.

La constancia y disciplina como banderas

Para Rodríguez Venegas lo más importante que debe tener alguien que se dedica a actividades extremas es la constancia y la disciplina, ya que sin estas dos virtudes difícilmente se podrá llegar lejos en cualquier ámbito de la vida.

“La diferencia es que al ser profesional debes acudir a la mayor cantidad de eventos y competencias que se te presenten. Ya dejas de hacerlo por hobby y lo haces profesionalmente, ya lo tomas más en serio. Yo siempre procuro competir en todos los eventos que hay en México y algunos en Estados Unidos, pero siempre lo debo hacer con bastante disciplina, no es sólo ir, ponerte los patines y comenzar a hacerlo, sino que debes tener una historia y un camino recorrido para poder hacerlo, ser constante, estar bien preparado físicamente”.

Sin apoyo

Entre los puntos débiles que actualmente tienen al deporte extremo en rezago, Jeremy explica que la falta de apoyo económico de parte de las autoridades se ha convertido en el pan de cada día de los patinadores, quienes deben costear sus viajes, equipo e incluso los premios en los festivales que organizan.

“No hay mucho apoyo, hemos participado en la organización de alguno eventos y sólo nos apoyan con un toldo para el sol o algo así. Los premios los damos nosotros, es dinero de tiendas y marcas mexicanas que buscan incentivar en este deporte. Nosotros queremos demostrar por medio de los eventos que hacemos que este es un deporte saludable, que te mantiene en forma y te aleja de los vicios, atrae turismo porque a las competencias vienen de muchísimos lugares. Queremos hacer ruido, que volteen a ver más la escena de los deportes extremos”.

Rodríguez, quien ha destacado en las mejores competencias a nivel nacional como el festival “Mariachi Loco” de Guadalajara, el “Chasco” de Morelia o la Amateur International League de Woodward West en California, agrega que México cuenta actualmente con grandes talentos dentro de las actividades extremas, aunque el alto costo de esta actividad y la misma falta de incentivos económicos han ocasionado que existan pocas figuras nacionales a nivel internacional.

“Es un país que tiene talento, pero por alguna u otra razón se le dificulta a los talentos mexicanos ir y competir a otros lugares, porque las competencias principales de este deporte son en Estados Unidos y en Europa, sobre todo por la falta de recursos, los viajes son caros. También está el costo de los patines, que va de los cuatro mil hasta los 10 mil pesos, en general para tener un kit básico necesitas más de seis mil pesos”.