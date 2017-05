Tip para disfrutar de la sexualidad al máximo

Las mujeres que usan métodos de protección tienen tres veces más sexo que las que no

CIUDAD DE MÉXICO (18/MAY/2017).- Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, arrojó que las mujeres -casadas o con relaciones estables- que usan métodos de protección, tienen 3 veces más sexo que las que no usan ningún tipo de anticonceptivo.

Por lo que le preguntamos a la Dra. Elsa Díaz López, médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialidad en ginecología y obstetricia, qué pensaba sobre las parejas que tienen más sexo cuando usan anticonceptivos. La respuesta es sencilla: “Por seguridad, ya que separan sexo de embarazo, maternidad-paternidad y se concentran en disfrutar del momento, la relación sexual y a su compañero.

"Analizando el estudio Demographic and Health Survey de la Universidad Johns Hopkins, el cual fue realizado a 210,000 mujeres, en 47 países diferentes, me encontré con que las mujeres en edad fértil en matrimonio o con relaciones estables, que usan anticonceptivos, tienen 3 veces más relaciones sexuales que las mujeres con parejas que no usan anticonceptivos".

En el informe también se detalló que el 90% de mujeres encuestadas informó tener relaciones sexuales durante todo el mes vs el 72% que informó tener relaciones sexuales en ese tiempo sin métodos anticonceptivos. Las más propensas a tener relaciones sexuales en el tiempo marcado fueron las mujeres entre los 20 y 29 años, mujeres con mayor nivel educativo y quienes deseaban tener hijos después de 2 años.

Es decir los anticonceptivos les dan más libertad a la hora del encuentro sexual ya que la mujer ha logrado una adecuada adherencia, que no influyen en su peso, además de que no incrementen o representen un riesgo para su salud.

Otro factor a destacar es que los anticonceptivos de larga duración o el uso de un método por un tiempo largo, da a la mujer mayor posibilidad de adherencia, lo que reduce el riesgo de olvido o en el caso de los de larga duración, esta parte de olvido no es posible, por tanto el riesgo de embarazo es mínimo o prácticamente nulo.

Pero, ¿a qué llamamos métodos de larga duración? A los anticonceptivos que protegen por varios años, como son el implante subdérmico, una varilla muy pequeña que el médico coloca debajo de la piel en el antebrazo de la mujer (con 3 años de duración); a los dispositivos intrauterinos (DIU) de cobre; los dispositivos intrauterino de hormonas (de 3 y 5 años de duración); los cuales brindan más tranquilidad y eliminan esa situación de preocupación constante de un posible embarazo durante las relaciones sexuales.

Regresando al estudio de la Universidad Johns Hopkins, éste considera que la anticoncepción moderna presenta una oportunidad para reducir el riesgo de embarazo sin tener que reducir la frecuencia sexual. También destaca que las mujeres necesitan una mejor información sobre sus opciones anticonceptivas para darles la posibilidad de tomar la mejor decisión sobre cómo prevenir los embarazos no deseados.

Los métodos anticonceptivos que en nuestro país son más de 14, entre ellos los de larga duración como el implante subdérmico, el cual está disponible sin costo en todas las instituciones del país, contribuyen a tener un plan de vida reproductiva y libertad al tener relaciones sexuales.

Bajo este contesto la líder de este estudio Suzanne Bell, aseguró que aumentar la disponibilidad de los métodos anticonceptivos, "puede significar cosas buenas para la vida sexual de hombres y mujeres en todo el mundo". Mientras el co-autor del estudio David Bishai, destacó “más planificación familiar, significa más sexo para las parejas casadas“.