Qué hacer si descubres que tienes una ITS

Las Infecciones de Transmisión Sexual dan miedoy por eso debes cuidarte

CIUDAD DE MÉXICO (16/MAY/2017).- Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) dan miedo, mucho miedo, y por eso nadie querría estar en riesgo de contraer una. Sin embargo, por el simple hecho de que la mitad de la población vaya a tener una enfermedad de transmisión sexual en algún momento de su vida, aumenta tus probabilidades que un día de estos, tengas la triste noticia de hayas contraído una.

Aunque estés viviendo un momento de mucho miedo y vergüenza, debes saber que la mayoría de las ITS son tratables. Pero una vez que te hayas dado cuenta de tu situación, te será difícil saber cómo proceder.

Ve con un doctor

Haz una cita o acude a urgencias y consulta todas tus dudas. ¡Que no te dé pena! Créeme, lo más seguro es que tu doctor haya escuchado y visto de todo, así que tus preguntas no lo sorprenderán. Si puedes, investiga en línea sobre la infección y anota en un cuaderno todas tus dudas.

El autodiganóstico no es tu amigo en estos casos, pues el internet, en lugar de ayudar, podría empeorar tu problema.

Consigue el tratamiento

Muchas ITS empeoran con el tiempo. Por ejemplo, si no tratas el VPH, podrías terminar con cáncer cervicouterino, y hay otras ITS que afectan tu fertilidad.

Así que dirígete a una farmacia después de ir al doctor y consigue el medicamento que necesitas. El VPH y el herpes no son curables, pero pueden tratarse, y las enfermedades bacterianas como la gonorrea y clamidia, sólo pueden curarse con antibióticos.

Aunque los síntomas desaparezcan, es importante que sigas tu tratamiento. Recuerda, la ausencia de síntomas no quieren decir que la ITS haya desaparecido, pues algunas no presentan ningún síntoma en lo absoluto. Además del tratamiento, lo más recomendable es cambiar de hábitos y llevar un estilo de vida más saludable.

Dile a tu pareja

Cualquiera que haya tenido contacto sexual contigo está en riesgo. Por respeto, deberías hacerles saber la situación. Empieza con los hechos: tienes una ITS y es posible que ellos hayan estado en contacto con ella. Lo más importante es que les recomiendes hacerse una prueba. No hay de otra.

Si no tienes la valentía de dar la noticia personalmente, puedes hacer una red social anónima y notificarles que deberían hacerse una prueba. Aunque estas noticias deberían darse personalmente, lo más importante es que ellos estén enterados.

Practica sexo seguro

Ni te atrevas a tener sexo antes de hablar con un profesional. Después de un par de días y dependiendo de tu tratamiento y las recomendaciones del médico, abstente de tener relaciones sin condón. Y antes de hacerlo, asegúrate de decirle a tu pareja que tienes una ITS. No hay forma de lidiar con este escenario, pero es necesario hacerlo.