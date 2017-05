Nuria Diosdado, sirena de la inclusión

Ante la incursión de competidores masculinos en el nado sincronizado, la capitana del equipo mexicano de esta disciplina habla al respecto

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAY/2017).- Sus orígenes datan de finales del siglo XIX y fue en 1984 la primera ocasión en que figuraron dentro del programa de Juegos Olímpicos, sin embargo el nado sincronizado tuvo que esperar hasta 2015 para dejar de ser un deporte exclusivo para mujeres.

A dos años del debut de los hombres en esta disciplina el panorama aún es complicado para los varones que deciden incursionar en el mundo de la también llamada “danza acuática”. Incluso en países como México el registro de competidores varoniles a nivel nacional puede llevarse con los dedos de una mano.

Ante esta situación la jalisciense Nuria Diosdado, capitana del equipo mexicano de nado sincronizado, habló al respecto y no ocultó que sí le tomó por sorpresa la inclusión del sexo masculino en su disciplina, sin embargo hoy aplaude y reconoce lo que estos competidores han aportado a uno de los deportes más estéticos y artísticos del mundo.

-¿Cómo tomaste la inclusión de los hombres en un deporte acostumbrado a ser exclusivo para mujeres?

-Al principio sí te sorprende un poco, para ser sincera no sé si me disgustaba, pero no me era normal verlos, sentía extraño verlos haciendo el mismo deporte que yo, pero vi la capacidad que tenían y me pareció maravillosa la forma en que ellos pueden nadar, es otro giro que le dan al nado sincronizado. Sus movimientos no son iguales a los nuestros, sacan su masculinidad dentro de lo femenino que es el nado sincronizado. Los comparamos con un bailarín de ballet, tiene una gracia distinta a la de una bailarina y sin embargo se ve maravilloso.

Lo vivimos en el mundial de 2015 (en Kazán) cuando recién se incluyó, poco a poco vamos viendo nuevos talentos masculinos que sorprendentemente llegaron y nos enteramos que tenían muchos años practicando este deporte, duraron mucho tiempo luchando para poder entrar.

-¿Te ha tocado escuchar críticas fuertes o radicales a esta inclusión?

-La verdad es que no, y si las tienen no me las han expresado. Siempre hay sorpresa, pero nunca he escuchado un reproche más fuerte. En la selección mexicana, en el equipo de trabajo entre competidoras y jueces nadie hace un comentario malo. Creo que los comentarios más fuertes son de los mismos hombres que se sorprenden al ver a otro haciendo esto, nosotros lo vemos como algo artístico. Algo nuevo y diferente, pero que no deja de ser bonito.

-¿Se tardó el nado sincronizado para incluir a los hombres?

-No creo que se haya tardado, probablemente pudo aparecer antes porque ya había nadadores que lo hacían, pero hay muy pocos todavía. No hay una gran cantidad de nadadores peleando por la inclusión, fueron algunos estratégicos pero ahora en cada competencia sale una nueva pareja mixta de otro país que se suma. Hay muchos bailarines que se están convirtiendo al nado sincronizado.

-¿Qué beneficios trae esta inclusión?

-He logrado ver rutinas muy diferentes. He visto algunas parejas que pueden interpretar a la perfección el lado hombre y el lado mujer en una danza. Los hombres logran hacer movimientos muy fuertes y a la vez elegantes que a nosotros no se nos ven así, nosotros tenemos otra manera de realizar este deporte. Ellos están haciendo del nado sincronizado otro estilo, las competencias se vuelven más variadas, más interesantes. Las competencias de nado mixto venden muchos boletos, a la gente le llama la atención. Incluso nosotras no nos queremos perder esas competencias para ver qué hacen de nuevo los hombres que compiten.

-¿En México hay algún nadador que esté buscando incursionar en este mundo?

-Sé que hay dos, hay un niño de 12 o 13 años y hay un muchacho de 15 que también lo está buscando. No los conozco, pero de oído he sabido que en algunos clubes hay ciertos nadadores que han querido entrenar. Que compitan a nivel nacional sólo hay dos. Dentro de la Olimpiada Nacional no sé si aún esté permitido, pero en los nacionales sí se puede.

-¿Tú abogarías porque en México los niños comiencen a tener cabida en este deporte?

-Claro, lo importante es aprovechar esta oportunidad. Prácticamente es un rubro nuevo dentro del deporte. Así como a nivel mundial apenas se están comenzando a preparar niños, México no debe quedarse atrás. Es la oportunidad de nosotros para impulsar esto, a final de cuentas es una oportunidad muy grande. Ahorita estamos a la par del resto de los países, si nos tardamos un rato más nos rezagaremos. Los clubes también tienen que promoverlo. En caso de una dificultad claro que abogaría.

Fue en los Campeonatos Mundiales de Natación de Kazán 2015 cuando los hombres debutaron en competencias internacionales de nado sincronizado. En aquella justa Bill May, representante de Estados Unidos y coreógrafo del Cirque Du Soleil, brilló con luz propia al proclamarse como el primer campeón mundial de la historia en la prueba de duetos mixtos.

En aquella ocasión, May subió a lo más alto del podio junto a su compañera Christina Jones, sin embargo lo más importantes de aquel día no fue su presea dorada de campeón mundial, sino un logro intangible: al mostrar su calidad a los ojos del mundo, abrió una brecha para los hombres que como él, encuentran pasión en un deporte que originalmente no fue ideado para ellos.