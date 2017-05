Lo más gratificante de ser mamá

Habrá días estresantes y complicados, pero también habrá días cálidos que te harán pensar que todo ha valido la pena

CIUDAD DE MÉXICO (09/MAY/2017).- Hay días difíciles y casi apocalípticos donde tener el control de una casa con niños corriendo y gritando todo el tiempo hacen que una mujer paciente se convierta en un monstruo con canas verdes. Pero no siempre es así, habrá días estresantes y complicados, pero también habrá días cálidos que te harán pensar que todo ha valido la pena.

Su sonrisa: Tal vez te fue de la patada en el trabajo porque tu jefe te odia, pero una vez que llegues a casa, tu pequeño estará ahí para darte una sonrisa.

De la nada, es imposible recordar qué pasó en el día porque una simple sonrisa puede voltear tu mundo.

Un gran abrazo: Una de las ventajas de ser mamás es que recibirás abrazos gratis todos los días, especialmente si tu hijo es pequeño y sigues siendo el centro de su universo. Una vez que crezcan, los abrazos dejarán de ser tan frecuentes, pero siempre serán sinceros.

Un plato limpio: ¿A qué niño le gustan las verduras? Casi a ninguno, es por eso que como madre te verás en la penosa necesidad de buscar nuevas formas para que tu pequeño las coma. Tal vez sea estresante, complicado y te gaste mucho tiempo, pero por la salud de tu hijo, ¡todo vale la pena!

Ese beso inesperado: Así cual "Bella Durmiente", despertarás con el beso de un galante príncipe (o princesa) que está desesperado por desayunar. Será inesperado, pero seguramente no habrá una mejor forma de iniciar el día.

Su primer “te amo”: No importa si verdaderamente dijo "te amo" o no, una mamá sabe lo que realmente significa. Son esos momentos que el dinero no puede cambiar y que uno definitivamente nunca olvida.

Conocer el significado de la paciencia: Seguro no creías que pudieras ser tan paciente, pero la maternidad tiene un "no sé qué que qué se yo" que simplemente te obliga a armarte de valor y paciencia para enseñarle a ir al baño, a usar el tenedor, a recoger todos los juguetes y lidiar con los berrinches.

“Gracias mamá”: A veces un "gracias" es lo único que necesitas para poner una sonrisa en tu rostro. Este regalo siempre le ganará a todos los sacrificios que has tenido que hacer, las horas perdidas, las lágrimas, las develadas… todo, absolutamente todo vale la pena cuando ves a tu pequeño crecer y entender (una pequeña parte) de lo que has hecho por él.