Auditorio Telmex: una década de fiesta

Uno de los recintos más importantes de México celebra 10 años de vida el 1 de septiembre; gracias al trabajo de su equipo, el público tapatío se ha vuelto más exigente y los espectáculos son de mejor calidad

GUADALAJARA, JALISCO (07/MAY/2017).- Cuál sería la actualidad de Guadalajara en la industria del espectáculo sin el Auditorio Telmex? Un recinto con cartelera cambiante, constante y diversa. Que bien ha celebrado triunfos al instalar eventos internacionales impensables en la metrópoli tapatía, pero que también ha tenido que soportar episodios nublados cuando la logística y el show no avanzan como se planificó.

El Auditorio Telmex cumple su primera década de vida y en su historia existen dos personajes que han sido responsables de liderar la operación y administración del recinto, de llevarse tras bambalinas el aplauso del público cuando el artista más esperado por fin integra a Guadalajara en su gira teniendo como destino al recinto ubicado en Zapopan, pero que también han lidiado con el malestar de los visitantes cuando las cancelaciones y la polémica por los costos del boletaje se hacen presentes.

María Luisa Meléndrez Bayardo es la actual directora del Auditorio Telmex y desde su llegada en 2013 ha mantenido el prestigio del foro -principalmente enfocado a conciertos- que recientemente fue incluido dentro de los cinco mejores escenarios en el ranking mundial anunciado por la revista “Pollstar”.

“Es uno de los inmuebles más importantes del país, me atrevería a decir que después del Auditorio Nacional somos el que sigue en importancia en el país. Creo que el auditorio puso en el mapa de las giras mundiales de los artistas internacionales a Guadalajara. El mercado se ha transformado internamente, los artistas del regional mexicano también están acudiendo a estos espacios”, recalca María Luisa Meléndrez.

Aunque el Auditorio Nacional de Ciudad de México lidera la categoría en mayor número de boletos vendidos con 263 mil 127 localidades durante el primer trimestre de 2017, el Auditorio Telmex desde Zapopan da pelea al conseguir 74 mil 588, en tanto que la Arena Monterrey registra 181 mil 971 boletos, el Palacio de los Deportes con 108 mil 290 boletos y la Arena Ciudad de México con 98 mil 443 boletos.

¿Qué tiene de especial de Auditorio Telmex? Fernando Favela Camarena dirigió los primeros seis años del recinto, desde su inauguración el 1 de septiembre de 2007 hasta 2013 cuando dejó el cargo para desempeñar el mismo rol en el Patronato de Fiestas de Octubre, recuerda que hacer realidad la idea de construir un lugar como el Auditorio Telmex era un reto que algunos tildaron de disparatada y con futuro incierto.

¿Un parteaguas?

“Cuando me dijeron que harían el Auditorio dudé mucho. Guadalajara tenía un problema serio de captación de público, las cosas que eran muy grandes funcionaban bien, pero las medianas no caminaban”, expresa Fernando Favela al recordar un mito que ha sido característico en la vida artística de Guadalajara: la apatía o euforia de los tapatíos ante eventos de gran formato, o se devoran los boletos desde el primer día de venta o el evento está condenado a la cancelación ante el desinterés de ocupar una butaca.

En 2005 la Arena VFG surgía en Tlajomulco como la nueva opción para espectáculos de gran formato, producción e impacto internacional; ahí Shakira y Sarah Brightman fueron de las primeras estrellas en marcar terreno ofreciendo a los tapatíos shows -que no fueran en estadios- con capacidad para 15 mil personas en aforo y hasta 40 mil en masivo. ¿Cómo podría el Auditorio Telmex competir con el inmueble impulsado por el músico Vicente Fernández en alianza con Ocesa?

“Lo difícil de este negocio no es vender boletos, lo difícil es que una vez que los vendiste es que la gente esté a gusto, el Auditorio Telmex te da una gran experiencia, siempre se ha preocupado por eso. Este inmueble es un monstruo con muchas aristas, es super complicado, hay que entenderlo bien”.

Favela hace hincapié en que cada evento tiene su chiste y pese a que la experiencia reduce los márgenes de error, hay episodios memorables que parecen sacados de una película de ficción que han puesto a temblar a todo el equipo de producción del Auditorio Telmex.

Punto en el que María Luisa Meléndrez coincide: “Un show tiene muchas etapas de realización, hacemos mucho en pre-producción, en la difusión que es todo un reto para lograr que la gente se entere y venga. Hay situaciones que muchas veces el público no se entera, todo depende de tu equipo de trabajo y de la capacidad que tengas para resolver rápido”.

¿El cliente siempre tiene la razón?

Las redes sociales figuran como un medidor de satisfacción del público para el Auditorio Telmex, en su Facebook con más de 498 mil seguidores (el Auditorio Nacional tiene más de 534 mil) la audiencia expresa descontento o resuelve dudas sobre fechas, artistas programados, costos y horarios, algo que María Luisa Meléndrez agradece para mantener la calidad de su equipo de trabajo y colaboradores.

“De alguna manera nosotros también somos artistas porque hacemos que las cosas sucedan y se hagan bien. Somos artistas de la producción, que quien esté en el escenario se sienta satisfecho y haga su trabajo al 100% y quien pagó un boleto obtenga lo que espera de esa noche. No solo tratamos que adentro sea una experiencia completa, tratamos de que no se hagan tantas filas, que el público ingrese lo más rápido posible, siempre ideamos cosas para que la experiencia sea agradable, es algo que se aprende en experiencia y colectivo”.

Fernando Favela señala que como administradores de un recinto colosal siempre se tiene que estar pendiente hasta de que ningún foco esté fundido: “A raíz del Auditorio Telmex, Guadalajara se ha convertido en un espacio donde el público cada vez es más exigente y el prestador de servicios de entretenimiento es mejor. De las dos mil, cinco mil u ocho mil personas que vienen a cada evento se alimenta a mucha gente, a técnicos, promotores, personal del aseo, acomodadores”.

De fijo, son 96 personas las que laboran en el Auditorio Telmex pero cuando es día de evento pueden sumarse hasta 500 entre personal intermitente que se responsabiliza del acceso en puertas, escenario, alimentos, limpieza y el equipo de trabajo de cada artista o espectáculo.

¿Quién falta?

Aunque Alejandro Fernández se ha presentado desde 2010 a 2016 con al menos 17 funciones, su padre, Vicente Fernández, ha sido de los artistas internacionales que no han ofrecido concierto en el Auditorio Telmex, menciona Fernando Favela, al recordar otros espectáculos que se han quedado a poco de presentarse en el recinto zapopano como el Campeonato Mundial de Box, la NBA que por falta de dos metros en el escenario no fue posible adecuar la cancha profesional o el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show.

Lo que viene

Entre los planes que el Auditorio Telmex visualiza desarrollar en el marco de su décimo aniversario destacan las visitas guiadas que María Luisa Meléndrez considera una iniciativa para la formación de nuevos públicos y que permitirán al público infantil conocer las entrañas del recinto de una manera especial.

“Es un proyecto de visitas guiadas para mediados de año, pensadas en grupos escolares con niños de ocho años a secundaria, para enseñarles con una visita y explicación puntual y creativa de lo qué se trata el escenario, lo que significa asistir a un teatro y cómo funciona, es nuestro futuro público, creo que será una iniciativa muy modesta para generación de público”.

Otro eje de acción que desde hace tres años se procura es la subasta de fin de año en el que a través de redes sociales el Auditorio Telmex oferta souvenirs de eventos pasados, algunas veces autografiados por los artistas de su cartelera a cambio de productos o alimentos que puedan beneficiar a alguna asociación o proyecto social. El primer año se enfocó a juguetes y en los últimos dos con artículos de limpieza y alimento para adultos mayores.

Tras bambalinas

Entre los episodios más memorables que salieron o estuvieron a punto de romper con la logística y cuidado del Auditorio Telmex, Fernando Favela recuerda la primera presentación del musical “Hoy no me puedo levantar” de Nacho Cano, el evento pactado para iniciar a las 20:00 horas terminó abriendo telón hasta las once de la noche luego de que el equipo de producción llegó al recinto a las siete y tuvieron que montar el espectáculo con el público ya en butacas.

“Para la gente no es problema lo que pasa en backstage, ellos merecen cosas de calidad. Nosotros somos los que nos equivocamos, ellos ya trabajaron para comprar su boleto, es nuestra responsabilidad y salir con tonterías es terrible, es una falta de respeto”, expresa Favela al recordar el día que puedo haber sido el más negro en la historia del auditorio: una amenaza de bomba en las instalaciones durante la entrega de los MTV Latinos en 2008.

“¿El más complicado? Todos los eventos tienen lo suyo, no recuerdo uno en el que haya dicho qué fácil”. Éramos un inmueble nuevo y logramos que MTV viniera, fue un gran evento con muchas personalidades y alfombra roja, el show terminaba a las 11 y a las 10:40 (pm) me avisan que hay una amenaza de bomba. Somos Guadalajara ¿cómo que hay amenaza de bomba? si ya todo estaba revisado. Estábamos en vivo, el lugar lleno, teníamos que evacuar, la policía ya estaba investigando, pero era un tema de tomar una decisión muy rápido, si evacuábamos o qué, si realmente teníamos la capacidad para hacerlo o resultaría peor”.

Al fin de cuentas, la amenaza de bomba resultó falsa a causa de dos jóvenes que al no obtener boletos para acudir al espectáculo decidieron realizar una muy mala broma telefónica que para el Auditorio Telmex significaron 55 segundos de incertidumbre.

Para saber

El Auditorio Telmex fue diseñado por el arquitecto mexicano José de Arimatea Moyao, quien también ideó el Foro Sol, el Teatro Telcel, el Pepsi Center WTC, remodeló el Teatro Metropolitan y el Fórum Imperial de Acapulco. Fue inaugurado el 1 de septiembre de 2007.

Numeralia

5 millones 436 mil 204 asistentes

862 funciones (septiembre 2007-marzo 2017)

4 mil millones de pesos en derrama económica

485 mil 040 localidades vendidas durante 2016

64 metros de distancia hay entre la última butaca hasta el escenario, a diferencia de los 110 metros del Auditorio Nacional.

Por Norma Gutiérrez