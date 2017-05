Cosas que debes hacer el día de tu boda

No hay nada como la emoción, estrés y el completo caos de una boda

CIUDAD DE MÉXICO (02/MAY/2017).- No hay nada como la emoción, estrés y el completo caos de una boda. Y aunque éstas han cambiado drásticamente en las últimas décadas, el concepto es el mismo… y lo que debería preocuparte (o no) le sucede prácticamente a todos.

Deja tu teléfono

Será tentador compartir las festividades nupciales en todas tus redes sociales, pero este es un día tan importante, que querrás disfrutarlo primero. Nada de snapchat, instagram o videos. Deja que tus invitados y fotógrafo se encarguen de capturar el momento. Tú disfrútalo.

Que no te importen los demás

Habrá gente ahí que te deseará el mal, y es posible que muchos estén celosos. ¿Y qué? Es tu día, no dejes que la mala vibra de los demás te lo arruinen.

Recuerda los momentos especiales

Admira tu vestido, la cara de felicidad de tu futuro esposo, el salón que pagaste con tu arduo trabajo, la comida que elegiste con dedicación. Es sólo un día y se pasará tan rápido como el canto de un gallo. Pon atención a los detalles, son los que recordarás toda la vida.

Enfócate en tu pareja

Caminar al altar, las palabras que se dirán, el primer baile, el primer beso como esposos y la promesa que se dirán ante sus amigos y familiares. Ustedes crearán ESOS momentos y los compartirán toda la vida. Todo lo demás da igual.

Sigue la corriente

Tú lo sabes. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Algo va a salir mal. Puede que olvides tu velo. Puede que llegues tarde por el tráfico. Pero… ni modo. ¿Qué puedes hacer, detener la boda? todo tiene solución. Y al final del día ni te acordarás de todo lo que salió mal.

Date un momento a solas con tu esposo

Tómense un momento para hablar, para disfrutar de sus primeras horas como esposos. Dense un verdadero beso, un abrazo o simplemente mírense a los ojos con amor. Solos. Luego vayan a la fiesta ¡a celebrar!

Empieza el día con gratitud

Con tanta emoción y estrés, ni siquiera te permitirás un momento a solas para PENSAR. Pero es importante que te des el lujo de sentir, disfrutar y estar agradecida. Como mujer será difícil (cederle el control al destino), pero hazlo. Relájate, agradece y disfruta.

Recuerda que la vida sigue después de la boda

Antes de la boda, estarás estresada por todo lo que sucederá ese día, pero ¿sabías que habrá más? Sin importar qué pase en la boda, el sol seguirá asomándose y dando días, semanas y años a todos los demás, incluyéndote. No es el fin del mundo.

Ten un plan

Creo que éste es obvio. Sin importar que lo diga o no, seguro tendrás un plan de acción para ese día. Pero sinceramente así no lo disfrutarás. ¿Tu plan? Delegarle todo a las damas, a tu familia y a tus amigos. ¿Cuántas veces tengo que decir que la novia debe ponerse a disfrutar y no a lamentar lo que pase mal?

Ríete cuando las cosas salgan mal

Ya en serio… algo va a salir mal. Ya sea el vestido, las flores, la comida, el salón, el novio, algo. Y aunque en ese momento parecerá el fin del mundo… en realidad no lo es. Es mejor que te prepares ahora a que algo podría salir algo mal, a que termines llorando en pleno altar. Pase lo que pase, en unos años será tan sólo un recuerdo, y de ti dependerá qué tipo.