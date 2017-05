Expertos advierten que esquizofrenia puede inhabilitar a pacientes

Con un tratamiento oportuno pueden recuperar su salud y continuar con una vida normal

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (01/MAY/2017).- La esquizofrenia es una enfermedad que deteriora el funcionamiento cognitivo de los pacientes y podría inhabilitarlos para laborar o funcionar en sociedad, advirtió el médico psiquiatra Sergio Galván Cázares.

Señaló que en Baja California se ha visto una mayor incidencia de cuadros psicóticos debido al uso de drogas, por lo que es importante que los médicos de primer contacto cuenten con las herramientas para distinguir entre estos episodios y la esquizofrenia.

Ante miembros el Colegio de Médicos Generales de Tijuana (Comegeti), Galván Cázares impartió la conferencia "Primer Cuadro Psicótico y el Manejo de la Esquizofrenia", como parte de la capacitación continua que el Colegio ofrece a sus agremiados.

En Baja California, dijo, el uso de drogas ocasiona muchos cuadros psicóticos y eso es la antesala para desarrollar un trastorno psicótico crónico como lo puede ser la esquizofrenia, "que además tiene una incidencia del uno por ciento de la población".

Resaltó que un cuadro psicótico no siempre es lo mismo que una esquizofrenia, ya que el cuadro ocurre durante un corto lapso en el que se presentan síntomas psicóticos.

Esos síntomas son: ideas delirantes, alucinaciones o lenguaje desorganizado que posteriormente desaparecen. La esquizofrenia es una enfermedad en la que se tienen rasgos psicóticos de manera crónica.

En cuanto a la esquizofrenia, resaltó que existen los síntomas positivos, entre ellos alucinaciones, ideas delirantes, agresividad y cambios de conducta.

Y los más peligrosos que son los síntomas negativos donde el paciente está apático, abúlico, no tiene interés por las cosas, es apartado, desconfiado y callado.

"En realidad el paciente no da problemas pero tiene síntomas negativos de esquizofrenia", dijo.

"Ese es el difícil de diagnosticar, porque cuando es agresivo la familia busca ayuda, pero el problema son los síntomas negativos o poder buscar ayuda cuando el paciente está con síntomas negativos", advirtió.

Recomendó a los agremiados de Comegeti a no tener miedo de los pacientes psiquiátricos, ya que todo médico general puede abordarlos, manejarlos y en dado caso referirlos al psiquiatra que ellos consideren pertinente.

De todo esto, dijo, nace la importancia de estos esquemas de capacitación continua, donde los médicos aprenden a hacer un diagnóstico oportuno.

Por su parte, la presidenta de la Comegeti, Yesenia Espinoza, recomendó a la población que ante la sospecha de antecedentes en la familia de cuadros psicóticos, mandarlos a evaluar con un psiquiatra.

De no recibir tratamiento, dijo, se deteriora mucho la parte cognitiva, memoria, atención, y el paciente no puede laborar, ni funcionar socialmente, no obstante, con un tratamiento oportuno pueden recuperar su salud y continuar con una vida normal.

"Muchas veces, cuando un paciente llega ya con un cuadro franco psicótico, muchos años antes ya comenzó con pródromos o rasgos de esta enfermedad", dijo.

En este sentido, dijo que el paciente es muy aislado, muy callado, no tiene amigos, "es muy desconfiado pero no es agresivo, y la familia asume que empezó con el cuadro cuando es agresivo, cuando realmente comenzó con el cuadro desde antes de la enfermedad".

Explicó que el tratamiento que se ofrece generalmente es a base de antipsicóticos, los cuales tienen una efectividad de hasta el 70 por ciento.

En el caso de los pacientes con mayor deterioro cognitivo se les rehabilita las funciones cognitivas para volver a reintegrarse social y laboralmente, algo que se logra con un tratamiento antipsicótico de gran efectividad.