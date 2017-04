La chispeante de Oaxaca

Un lente abierto y una mente inquieta rodeada de perspicacia y buen humor

GUADALAJARA, JALISCO (30/ABR/2017).- Para empezar, quiero decirles que me choca profundamente la gente seria. Creo que se pierden 1o mejor de la vida; y están desperdiciando, o quizás no logren entender lo que es, la esencia de la vida. Sospecho que desconocen de qué se trata nuestra efímera existencia en este mundo. Sinceramente creo que “la vida sería trágica si no fuera graciosa”.

Un lente abierto y una mente inquieta rodeada de perspicacia y buen humor, nos han motivado a compartir con ustedes estas imágenes pueblerinas de la hermosa ciudad de ‘Guajaca’. Ojalá les gusten y hagan viajar a su imaginación.

pedrofernandezsomellera@prodigy.net.mx