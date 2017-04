Trompo Mágico: 14 años de innovación infantil

Un espacio que a casi tres lustros se ha consolidado como un referente en el aprendizaje de los niños

GUADALAJARA, JALISCO (30/ABR/2017).- Han pasado 14 años desde que el Museo Trompo Mágico abrió sus puertas en la metrópoli tapatía. La idea de ofrecer un espacio en el que los niños pudieran jugar y aprender al mismo tiempo se ha consolidado progresivamente gracias a las dinámicas artísticas, culturales y formativas que el recinto ha procurado y que el público ha adoptado con agrado.

Ana Estela García, directora del museo, señala que actualmente el Trompo Mágico es un inmueble más accesible y activo para la audiencia capaz de maravillar a su principal usuario, los niños, pero que también sigue cautivando a los jóvenes y adultos que desde 2003 han crecido y madurado a la par que el recinto.

“El museo está en una etapa de cambio, en una etapa de adolescencia: experimenta, no tiene miedo a equivocarse, es lo que hemos estado haciendo, en esta edad rumbo a los 15 años del recinto tenemos entusiasmo, no tenemos miedo a hacer las cosas”.

Ana Estela García llegó a la dirección hace cuatro años -en el décimo aniversario- y aunque tomó las riendas de un Trompo Mágico con presencia en la ciudadanía, su visión por hacer de este museo una verdadera experiencia familiar y formativa ha sido la correcta desde su perspectiva haciendo ajustes no solo con la cantidad de personas que laboran en lo administrativo y operativo, sino con los pabellones, exposiciones y laboratorios que se han reestructurado en su contenido y ejercicio, y que invitan al público a combinar atracciones tecnológicas con actividades que no requieren de grandes presupuestos ni aparatos de última generación y que promueven el uso de los sentidos, la lógica y unión familiar.

“A los niños les ofrecemos experiencias, estamos encaminados a no ofrecer algo tangible, hemos erradicado esa parte, no queremos que el niño crea que si se le ofrece algo -como un premio físico- crea que valió la pena su visita, queremos que experimenten con las cosas, que se lleven esa emoción”.

La directora señala que el Museo Trompo Mágico es un recinto adolescente, en el sentido de que siempre está experimentando dinámicas para satisfacer las expectativas de sus visitantes, que cada visita signifique una experiencia diferente que despierten la curiosidad, las ganas de seguir acudiendo al inmueble.

“Nos fundamentamos en la curiosidad, el conocimiento, la libertad. Ofrecemos un día de gratuidad al año, todos los jueves y el 30 de abril. Las cortesías las erradicamos, encontramos a gente vendiéndolas afuera del museo. Todas las actividades formativas y culturales, ingresando al museo son gratuitas, no tienen costo, solo las que son recreativas, este es un lugar más de formación que de recreación”.

¿Cómo sorprender?

¿Cómo se maravilla a una generación de niños que ha nacido con la tecnología en su mano? Para Ana Estela García la respuesta no se enfoca solamente en ofrecerles actividades con los aparatos más novedosos y costosos, en el caso del Trompo Mágico se ha optado por sorprender a los infantes con actividades y objetos que pudieran parecer lejanos a su presente pero que les permite descubrir y conectarse con lo tradicional y ver cómo la tecnología usada por sus padres y abuelos han evolucionado hasta la actualidad.

“El niño ya nació con la tecnología, en el museo lo hemos experimentado a la inversa. Para nosotros la palabra innovación podría ser una tableta electrónica, los más jóvenes nacieron con eso, ya no les es novedad, las conocen y las tienen al alcance de la mano”, explica la directora el recordar el buen recibimiento de una dinámica con máquinas de escribir que sorprendió a los niños el conocer un artefacto en el que se puede escribir y tener el trabajo impreso a la vez.

“No es cómo presentamos las cosas sino qué presentamos, la curiosidad que despertamos. Si todo fuera encaminado a las cosas que ellos ya tienen no podríamos ofrecerles algo que los marque”, añade Ana Estela García al ejemplificar los cambios que también se dieron en los talleres y que se transformaron en laboratorios más didácticos: ciencia, arte y gastronomía.

“Al laboratorio entras y hay una temática, según los interés del grupo el mediador va llevando la dinámica, pero ya no tenemos eso de obligar a que la sesión se cumpla con un tiempo definido, si vemos que en cinco minutos no está interesado en el tema tiene la libertad de salir”.

Estrenarán patronato

El 18 de mayo -el Día Internacional de los Museos- el Trompo Mágico presentará su primer patronato con el objetivo de transparentar el manejo y uso de sus recursos, el contenido y de sus actividades y supervisar la administración y operatividad de su equipo de trabajo.

“Es un aparato regulador, evaluador, eso es un patronato en un museo, es un acompañamiento permanente. Más del 95% de los museos para niños son privados o mixtos, en Jalisco tenemos la fortuna de tener los dos museos para niños con gestión pública, con mayor razón necesitamos un patronato porque hasta en la parte de adquisiciones o colaboradores no podemos hacerlo de manera tan libre porque no somos juez y parte, es una cuestión de transparencia, necesitamos a alguien que nos apoye”.

Aunque es reservado aún quiénes conformarán el patronato, Ana Estela García confía en que tendrá buenos resultados como el comité curatorial -apoyado por el Museo del Globo, Papirolas, FIL Niños y la dirección de Museos de Cultura Jalisco- que desde 2016 entró en operaciones en el museo para seleccionar de mejor manera la calidad y temáticas de las exposiciones montadas y contenidos en el recinto.

Ana Estela García señala que al entrar en funciones su administración encontró que más del 90% del presupuesto del museo estaba aplicado a sueldos: “empezamos a revisar de una manera muy consciente cómo operan los museos en el mundo, en Jalisco, de alguna manera teníamos que hacer algún reordenamiento y se ha hecho en el aparato burocrático no operativo, llegué al museo con un staff de 24 personas y me quedé con cinco, eso se necesitaba, no tenía la capacidad de darles tareas a 24 personas en una dirección general”.

Otro de los retos presentes para Trompo Mágico es el establecer el concepto del antiguo Planetario de Guadalajara en las instalaciones del museo: “queremos cubrir esa añoranza de la gente de tener un espacio como lo fue el Planetario”.

Agéndalo

Actividades para este 30 de abril

- “Einstein también fue niño”: demostraciones de fenónemos de física y química impartidos por Rodrigo Limón a las 16:00 horas.

- “La oruga muy hambrienta”: acto de El Tlakuache Teatro de títeres a las 12:00 y 18:00 horas.

- “El marciano”: espectáculo de ciencia con mensajes positivos y valores con técnicas de comedia-poética y malabarismo impartido por “El niño malabar” a las 12:00 y 18:00 horas.

- “Una historia de gemelos”: obra te teatro sobre la equidad de género y los derechos de los niños, historia protagonizada por “Los ferrocarrileros” a las 14:00 horas.

- “Taller Pesca tu palabra”: impartido por Flivers a las 12:00 y 17:00 horas.

- Sección de juegos de agua durante todo el día en el museo. (Actividad que requiere un cambio de ropa y toalla).

No olvides visitar:

- Chivalandia: exposición de la Fundación Jorge Vergara y Chivas que aborda la promoción del deporte, una vida saludable y buenos hábitos.

- Inauguración de los laboratorios de arte, ciencia y gastronomía desde la apertura del Mueseo Trompo Mágico

- Electrópolis: exposición interactiva que permanecerá durante cinco años en el museo y que aborda el mundo de la energía y electricidad, historia de los personajes que la descubrieron, los principios básicos del electromagnetismo y procesos de generación, transmisión, distribución, adecuado uso y ahorro de electricidad.

- Inzomnia: espacio en el que se realiza el primer largometraje de animación en México bajo la técnica de “stop-motion”, en el que los visitantes pueden ser testigos del proceso de grabación de “Inzomnia”, filme de fantasía y ficción que estará listo en 2018.

- La reja: exposición de “Por cielo, mar, tierra. 25 años de A la orilla del viento”, con 87 portadas de libros de ilustradores de diversas nacionalidades que han participado en la convocatoria del Fondo de Cultura Económica.

Para saber

Visitantes

A lo largo de 2016 el museo recibió a más de 309 mil visitantes, lo que representa un aumento de al menos 20% a comparación del año pasado, además de sumar más de 400 actividades.

Desde que abrió en 2003, el museo ha recibido a 4 millones 83 mil 173 visitantes.

EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ