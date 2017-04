Orgasmos que debes experimentar

Para la mayoría de las mujeres existen sólo dos tipos de orgasmos: el de clítoris y el vaginal

CIUDAD DE MÉXICO (25/ABR/2017).- Para la mayoría de las mujeres existen sólo dos tipos de orgasmos: el de clítoris y el vaginal… ¿En serio? Si fuera por mí ¡habrían 100! En el mundo hay tanta variedad y sensaciones, que no deberías limitarte a dos orgasmos diferentes (de los cuales seguramente sólo has probado uno).

¿Qué hay de tu sentido de aventura y amor por ti misma? Ese placer es tuyo, ¡ve por él!

El orgasmo “¡Por Fin!”

No sucedió a la primera, pero después de varios intentos, finalmente lo conseguiste con tu nueva pareja.

Cómo conseguirlo: A comparación de los orgasmos en películas y porno (que suceden simultáneamente después de 30 segundos de conocerse), los orgasmos en la vida real requieren práctica. De hecho, es difícil que la mujer llegue al clímax en su primer encuentro sexual con una nueva pareja. El chiste es que dejes de preocuparte y empieces a disfrutar. Piérdete en las sensaciones, en el placer o en el ritmo, pero no cedas ante la tentación de preocuparte por tu físico, tus defectos o de lo que estás haciendo. ¡Relájate!

El orgasmo por Amor

¿Sabes qué es lo mejor de estar en una relación a largo plazo y comprometida? Que su relación no te limita, sino que te permite explorar y disfrutar más (orgasmos).

Cómo conseguirlo: A estas alturas ya saben qué les gusta y qué les excita. Tienen una posición favorita y saben cómo llevar al otro al orgasmo en poco tiempo. ¿Pero qué tiene eso de divertido? El punto es ir por ¡más! Salgan de la rutina y busquen el orgasmo mixto, aquel que sucede cuando se combina el clítoris, la vagina y el punto G (¡oh sí!) Asegúrate de que tu clítoris reciba el amor que se merece primero, y luego usen la posición de ‘perrito’ para estimular el punto G y los labios vaginales, mientras tú terminas el trabajo con tu clítoris. Piensa rápido… ¿qué más no han intentado?

El orgasmo de un Acostón

El hecho de acostarse con alguien con quien no quieres comprometerte puede ser liberador y fresco. Y si consigues un orgasmo del encuentro, ¡qué mejor!

Cómo conseguirlo: ¿Disfrutando de tu soltería? Esa persona con quien vas a acostarte sólo va a conocerte bajo un contexto meramente sexual, así que es la oportunidad perfecta para probar cosas nuevas que siempre has querido intentar. Con la protección adecuada (o sea: condón), tienes posibilidades infinitas. Este hombre no sabe quién eres, en dónde trabajas o cómo eres en realidad, así que puedes ser otra persona (aunque siempre responsable) y disfrutar como se debe.

El orgasmo después de un bebé

El embarazo afectará tu estado físico y mental, y lo más probable es que no te sientas lo más sexy después de unos meses de dar a luz. Pero sólo porque hayas tenido un hijo, no quiere decir que no puedas seguir disfrutando de tu sexualidad y de tu pareja.

Cómo seguirlo: Primero debes darle a tu cuerpo seis semanas de descanso, y luego probar un poco de literatura erótica para excitarte y emocionarte con la idea del sexo de nuevo. También será ideal comprar un lubricante (tu vagina no será la misma) y prepararte mentalmente. Prácticamente es un nuevo cuerpo, pero uno con un sinfín de posibilidades para aprender a disfrutar nuevamente.

El orgasmo con experiencia

Así como el vino, los orgasmos mejoran con la edad. Y no es broma, es más probable que una mujer de 40 años llegue al orgasmo que una de 20. Y lo mejor del todo, es que no sólo hay más orgasmos… sino que son mejores.

Cómo conseguirlo: Con la edad, los orgasmos requieren un poco más de tiempo de conseguir (la culpa la tiene el declive de estrógeno y testosterona). Para acelerar las cosas, intenta fantasear durante el sexo o leer algo erótico para reprogramar tu cerebro. El ejercicio también es bueno para acelerar el orgasmo y, por supuesto, llevar una buena dieta.