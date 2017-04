Uruguay, conexión total

La diversidad de actividades, riqueza natural y variedad gastronómica son parte de los encantos que ofrece la nación sudamericana

GUADALAJARA, JALISCO (23/ABR/2017).- La sonrisa de su gente, el encanto de Montevideo, lo profundo de su naturaleza y la magia de su cocina. Podemos escribir un concepto tras otro para definir las delicias de Uruguay, pero quizás se resumen mejor en tres palabras: “Calidad de vida”.

Uruguay es un país que se rige bajo un concepto: Crecer. En palabras de Benjamín Liberoff subsecretario del Ministerio de turismo de ese país, “en los últimos 12 años hemos crecido por encima de la media de América Latina. En 2005 el PIB era de 11 mil millones de dólares. En este momento está entre 55 y 58 mil millones de dólares”.

El crecimiento económico le permite a la nación charrúa fortalecer uno de sus grandes tesoros: El turismo. Liberoff explica en charla exclusiva con esta sección que “en ese campo, recibíamos 2.1 millones de visitantes en 2005. En 2016 cerramos por encima de los 3 millones de turistas, sin contar los que llegan de crucero. Eso se traduce en que Uruguay está en entre los 13 países que recibe más visitantes que los habitantes que tiene”.

Las razones de este éxito se encuentran en la variedad de actividades que tiene por ofrecer a los viajeros. A la oferta tradicional de playas y turismo colonial, se sumaron en años recientes el turismo termal, patrimonial y el segmento LGTB.

Tesoros por descubrir

Es fácil enamorarse de Uruguay. Quienes no terminan rendidos por la magia de sus playas, terminan flechados por las noches culturales. También está la historia de sus pueblos y la serenidad de sus ríos.

La nación del Cono Sur es rica en áreas protegidas. Entre las más populares se cuentan El Potrerillo de Santa Teresa y la Laguna Negra (donde es posible hacer paseos a pie, exploraciones y travesías incluso en 4x4).

Otros imperdibles son el Cerro Verde y el Parque Nacional Santa Teresa. ¿La mejor forma de conocerlos? Recorrerlos a caballo. Las panorámicas del Cerro Verde son para perderse entre las tortugas, toninas, leones marinos y aves costeras que habitan en la región.

Como subsecretario de turismo, Benjamín Liberoff conoce de forma minuciosa su país, aunque en un terreno personal, de lo que se siente más orgulloso es “la gente, la gente de Uruguay es lo que más me gusta. El pueblo mexicano ha sido extremadamente amistoso con el uruguayo, especialmente por el apoyo que nos dieron durante las dictaduras militares que enfrentamos”.

Otro punto que hace especial a Uruguay es la facilidad para moverse de un punto turístico a otro. Mientras que en México tenemos que hacer viajes largos para llegar a los destinos vacacionales, en la nación charrúa todo está cerca y conectado por autopista. “Tenemos una gran proximidad. Usted puede estar en el Centro de Montevideo y en cinco minutos se llega al Río de la Plata. Eso es realmente muy gratificante para quienes estamos de visita”.

Calidad de vida

Un plus que tiene Uruguay respecto a otros países de América Latina y del mundo en general es la calidad de vida que ofrece a los visitantes. “Estamos considerado como uno de los países más seguros del mundo y por ende de la región”, explica Liberoff.

“Cuando me preguntan a qué me dedico, les digo que no vendo turismo, vendo calidad de vida, y esa no tiene precio. Caminar por las calles con policías, con seguridad, es algo necesario en muchos lugares del mundo, pero en Uruguay se vive con mucha paz. Aquí ahora se están desarrollando actividades de ecoturismo, de calidad de vida. Esas son las apuestas que tenemos, y por esa vía tratamos de seducir a los visitantes y eventualmente como a quienes incluso decidan vivir en nuestro país”.

Hora de volar

La mejor manera de llegar a Uruguay es vía aérea. Líneas como Avianca, Latam y Copa Airlines ofrecen la ruta Ciudad de México a Montevideo con una o dos escalas. Planea con tiempo y disfruta de Uruguay.