Cómo cambiarán tus manos a través de los años

Aunque tengas cuerpazo y un rostro bello, tus manos podrían delatar tu edad en segundos

CIUDAD DE MÉXICO (18/ABR/2017).- Los primeros rastros de envejecimiento se presentan en las manos. Quizá te preocupe más tu rostro o tu cabello, pero no por eso debes menospreciar la apariencia de tus extremidades. Aunque tengas cuerpazo y un rostro bello, tus manos podrían delatar tu edad en segundos. No sólo tienen menos grasa subcutánea, sino que también se ven más expuestas al sol, ambiente y químicos. No parece la gran cosa, pero debes prestar más atención.

En tus 20

Durante tus veintitantos, construirás la base del futuro de tu piel, así que estás en el momento clave para cuidarla. Con exfoliación e hidratación, tendrás unas manos y uñas espectaculares a esta edad. Por otra parte, también es importante usar bloqueador solar en todo momento. Si siempre se te olvida, no dudes en comprar una crema corporal que tenga SPF. Así matas 2 pájaros de un tiro.

En tus 30

La mayoría de las mujeres se esperan hasta los 30s para tener hijos, y el embarazo juega un rol muy importante en la elasticidad de la piel, siendo que las hormonas fluctuarán horriblemente. La matriz de la uña podría debilitarse por causas naturales, lo cual las volverá un poco quebradizas. Es súper importante que uses cremas muy hidratantes, así como una especial para cutículas. Un masaje para manos no hará mal de vez en cuando, así como el uso de aceites naturales, como el aceite de oliva.

En tus 40

Cuando usas acrílicos en tus uñas a tus veintitantos, tus uñas lucirán radiantes como siempre, pero ahora tus uñas son un poco vulnerables. Y si no hiciste caso de todo lo que te dije y nunca usaste protector solar, empezarán a aparecer pecas y manchas en tu piel, así como empezarán a resaltar más las venas de tus manos. Ahora es el momento de comprar productos naturales y evitar los químicos. Corta las cutículas y usa retinoides tópicos para mejorar la apariencia de manchas.