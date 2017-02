El XII Trofeo Thierry Blouet 2017 ya tiene ganador

El chef Hugo Mora fue reconocido por su trabajo y los platillos que presentó

GUADALAJARA, JALISCO (26/FEB/2017).- El pasado jueves en las instalaciones del hotel Hilton se realizó la edición número XII del Trofeo Thierry Blouet 2017 donde en la categoría Guadalajara quedó como absoluto ganador Hugo Mora, chef originario de Morelia, Michoacán. El joven de 27 años recibió premios de los patrocinadores y el aplauso y reconocimiento de invitados especiales que degustaron una cena de cinco tiempos inspirada en la gastronomía mexicana.

“Yo empecé, por necesidad, a la edad de 13 años a trabajar en restaurantes y hoteles, más tarde me invitan a profesionalizarme académicamente en el mundo gastronómico y pues sin duda hasta el día de hoy estoy satisfecho con lo que he hecho, he participado en varios concursos y estanoche se me ha favorecido con el premio Thierry Blouet”, dice el cocinero en entrevista, donde destaca además que en otros certámenes ha viajado a Chile y Costa Rica.

“Tengo 27 años, llevo más de 12 años trabajando. Me encanta y está en mi sangre la cocina mexicana, está en mis raíces, pero me gusta la cocina francesa por sus técnicas y sus grandes preparaciones culinarias”. Hugo considera que obtuvo el voto del jurado por su preparación de cordero, uno de los ingredientes secretos que fueron parte de la competencia que se desarrolló durante la mañana en la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Guadalajara Sur, de hecho antes de que se conociera al ganador, Thierry Blouet, el anfitrión de la velada y el certamen, reconoció a Hugo como el mejor cocinero que trabajó con el cordero.

Hugo Mora, además de cocinar también se dedica a la docencia en la Universidad Tecnológica de Morelia donde pone su granito de arena sobre los jóvenes que quieren dedicarse a la gastronomía, también labora para la empresa de Capacitación y Consultoría Restaurantera Morelia.

Quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar fueron Israel Rosales de 28 años del Restaurante Hibisco Guadalajara y Rocío Herrera de 30 años del Hotel Presidente Inter Continental Guadalajara, respectivamente, quienes también recibieron premios por parte de los patrocinadores. En la cena de gala los comensales fueron sibaritas, foodies y amantes de la gastronomía donde además se recaudaron más de 66 mil pesos para la Fundación Mayama, institución que apoya actualmente a 240 niños y niñas y sus familias -180 en total-.



Delicias mexicanas

La cena de cinco tiempos fue un honroso homenaje a la cocina mexicana, donde se pudieron degustar sabores de toque prehispánico hasta contemporáneos, el maridaje fue un punto importante de referencia que realzó la sapidez en los platillos. La entrada fue una sopa de piedra que incluía langostino escolar, camarón, maíz morado, tomate y hierbas aromáticas. El maridaje fue un vino blanco “Insginia” Sauvignon Blanc 2015.

El segundo tiempo fue un granizado de lima y xoconoxtle con gotitas de tequila Patrón Silver. El plato fuerte fue cordero en mole de Jamaica con una gordita confitada de pato y puré de papa. El maridaje fue con vino tinto “Versos” de Valtuille, 2015. El postre fue de chocolate, diseñado por los chefs de Par de France y Callebout, el maridaje fue con Grand Marnier. Finalmente el quinto tiempo fue una variedad de quesos, el maridaje también fue con vino tinto “Versos” de Valtuille, 2015 para finalizar con un café.

