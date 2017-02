La riqueza de lenguas en México

La UNESCO proclamó el Día Internacional de la Lengua Materna en el año 2000; desde entonces se celebra anualmente el 21 de febrero para promover la diversidad lingüística

GUADALAJARA, JALISCO (19/FEB/2017).- El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) organizará diversas actividades desde el lunes 20 para celebrar el día internacional de la lengua materna, como ponencias, conferencias, paneles de discusión y la proyección de un documental. Es así que Daniel Barragán, maestro perteneciente a la división de estudios de la cultura, ha dedicado sus investigaciones a la lengua, por lo que otorgó varias observaciones respecto a las lenguas maternas nacionales en México.

Primeramente, quiso resaltar que el término “lengua materna” se puede considerar como clásico o tradicional, ya que actualmente la lingüística moderna utiliza “Lengua primera” (L1) para designar la primera lengua que se aprende.

Este cambio se realizó debido a que el primer concepto ocultaba otras realidades: “L1 permite considerar otras posibilidades, como que la lengua que nuestros padres nos transmitieron se olvide y sea sustituida por otra, o que un niño aprenda dos lenguas simultáneamente. El término tradicional borra también la influencia lingüística del padre. Parece muy sencillo, pero esconde muchas situaciones.”

México cuenta dos variedades lingüísticas clasificadas según la manera en que producimos y percibimos las lenguas, audiorales, donde se incluye al español, y visogestuales. Éstas últimas hay en menor cantidad: “Son dos las reconocidas nacionales, la lengua de señas mexicana y la del maya-yucateco, única lengua indígena nacional con lenguaje de señas. Últimamente se estudia otra posible, el chatino, el desafío es verificar que sea una verdadera lengua y no sólo un lenguaje familiar”.

Estas variedades desprenden 11 familias lingüísticas, por lo que no existe una lengua oficial. México tiene lenguas nacionales, donde se incluye al español. Curiosamente, cuenta Barragán, no existe algún artículo que dicte al español como lengua nacional, sino que se asume porque la Ley Federal de Derechos Lingüísticos de Pueblos Indígenas establece que las lenguas indígenas son nacionales al igual que el español. Esto significa que todas deben tener la misma presencia y los mismos derechos.

Una variedad bastante interesante que se encuentra en el país, es la lengua criolla afrosemínola, ubicada en Coahuila y a punto de la desaparición.

El especialista en lengua destacó el desafío que es definir una lengua. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) se encarga de limitarlas, contabilizarlas y realizar el catálogo en México: “Está el criterio de inteligibilidad, para saber si es otra lengua o es un dialecto de la misma”.

El reto también está en los registros, pues, por ejemplo, tenemos las lenguas extranjeras pero es difícil conseguir cifras certeras, puesto que los documentos guardan la nacionalidad pero no el idioma. Además, faltaría introducir a quienes no ingresan al país con los documentos requeridos.

Es importante conmemorar a las lenguas maternas, puesto que este día se inclina por recordar a las lenguas principalmente indígenas. “La importancia tal vez sea justamente hacer visible para la ciudadanía en general que existen otras lenguas en México. Está muy cargado el día a lenguas indígenas, aunque no debería ser así, porque el español es tan materno como el zapoteco. Pero se toma ese sesgo y hay que aprovecharlo para dar visibilidad a los demás idiomas en México”.

La diversidad de idiomas como otras diversidades es vista por la mayoría de mexicanos como algo positivo. Puesto que la ideología contraria puede desencadenar en movimientos nacionalistas y/o racistas. Sin embargo, el Mtro. Barragán afirma que hace falta hacer conscientes de este discurso a los hablantes de las lenguas indígenas.

“Son los hablantes quienes deciden si hablan su lengua. Es una situación muy compleja que depende de cada comunidad e incluso de cada familia. La clave para que exista un mantenimiento lingüístico no es un evento un día, ni que los navegadores de internet tengan la opción de estar en un idioma indígena... Joshua Fishman decía que el arma secreta para que una lengua se mantenga es que se transmita. Y esto es tan sencillo como difícil. Para hablantes del español es fácil, pero si vives en un país hostil en el cual tu lengua no es valorada e incluso eres humillado, no se transmitirá porque se preferirá que los hijos tengan mayores oportunidades”.



Crear entornos favorables

Es necesario involucrar al gobierno y todos los habitantes para crear un ambiente propicio y agradable cada día del año. Si el Estado provee espacios y comodidades para hablantes de lenguas indígenas como los hay para los hispanohablantes, nuestra diversidad lingüística se podrá conservar.

En caso de que no exista un entorno favorable para cada ciudadano, sin importar el idioma que hable, no tiene sentido ni es justo para los hablantes guardar sus lenguas indígenas, aunque atente a la diversidad.

“Por otro lado se ha comprobado la relación entre diversidad lingüística y diversidad biológica, es decir, si un país es rico en especies animales y vegetales será rico en lenguas. Así como es lamentable la amenaza de las abejas, es igual de lamentable que se pierda una lengua. Así como hay campañas de Greenpeace, también debería haber campañas para salvar a las lenguas, esto implica asfaltar caminos, crear carreteras, educación y alimentación a esas poblaciones indígenas.”

El INALI realiza diversas campañas para apoyar la diversidad lingüística. Un ejemplo es la campaña reciente de paisaje, donde las señales en edificios y sitios públicos se ponen en español y en la lengua indígena del lugar: “Estas campañas son una forma de darle visibilidad y validez a las lenguas”.

Éstas y otras actividades, como las que se realizarán para celebrar el día de la lengua materna, son algunos esfuerzos que se suman para mantener la diversidad lingüística de nuestro país. Sin embargo, como Barragán aseguró, sólo los hablantes pueden salvaguardar sus lenguas, y esto únicamente será posible si todos los mexicanos colaboran en crear un país propicio e igualitario para todas sus lenguas nacionales.