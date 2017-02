Breve diccionario millennial

Se comparten algunos términos usados por jóvenes en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (17/FEB/2017).- ¿Alguna vez te has perdido siguiendo una conversación con jóvenes en redes sociales?

Aquí explicamos algunos términos:

ASAP: Acrónimo que significa As Soon As Posible (Lo más rápido que puedas). Se utiliza para indicar que lo que se solicita es urgente.

YOLO: You only live once, que significa sólo vives una vez.

BAE: Before anyone else. Utilizada como una expresión de cariño, antes que cualquier persona. Otra teoría dice que es una derivación del término “Babe”, con el mismo uso.

LOL: Acrónimo en inglés que significa Laughing out loud, que sirve para expresar “Me muero de risa”.

CRUSH: En su sentido estricto significa aplastar, triturar o machacar, pero si lo conjugas de la siguiente forma “have a crush on” quiere decir “estar enamorado de”. Así que crush se utiliza para hablar de un "flechazo", “amor platónico”.

HANGRY: Unión de las palabras “hungry” y “angry” para explicar que estás hambriento y molesto a la vez.

FANFIC: Proviene de la contracción de “fanfiction” y se refiere literalmente a "ficción de fans", que no es más que relatos de ficción escritos por seguidores de una película, serie de televisión o cualquier otra obra. Utilizan personajes y situaciones originales y agregan elementos propios.

FOMO: Fear of missing out. Miedo perderse algo en las redes sociales o a quedar excluido de un evento.

BTW: O que es lo mismo By The Way que significa “por cierto” y se hace uso de esta frase cuando hablamos de un tema y de repente recordamos algo relacionado a.

TBT: Hasthtag de uso frecuente en Instagram que hace alusión a fotos antiguas, del pasado. Viene de ThrowBack Thursday que significa jueves de antaño.