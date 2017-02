Conoce cuáles son los errores refractivos

El cuidado de los ojos y la salud visual determinan nuestro ritmo y estilo de vida

CIUDAD DE MÉXICO (15/FEB/2017).- El cuidado de los ojos y la salud visual determinan nuestro ritmo y estilo de vida. Ya que como seres humanos somos completamente visuales, debe ser una prioridad en el cuidado de nuestra salud general.

La agudeza visual se refiere a la capacidad y la calidad de nuestra visión para percibir los objetos por medio de la refracción de la luz. Los errores refractivos se presentan cuando los ojos no pueden llevar a cabo este fenómeno correctamente.

Los errores refractivos más comunes son:

Miopía. Ocurre cuando la córnea es demasiado curva o el ojo es demasiado largo. Esto hace que la luz enfoque antes de la retina, lo que da como resultado una visión borrosa de lejos.

Hipermetropía. Ocurre cuando la córnea es demasiado plana con relación a la longitud del ojo, o el ojo es muy pequeño. Esto causa que la luz se enfoque en un punto más allá de la retina originando una visión borrosa de cerca y algunas veces también de lejos.

Astigmatismo. Se produce cuando el paciente tiene una córnea ovalada, es decir, más curva en una dirección que en la otra y a menudo acompaña a la miopía.

Respecto a su corrección por medio de un procedimiento quirúrgico para recuperar la vista, informa el Dr. Luis Antonio de Alba Galindo, Experto en Salud Visual: “En México se cuenta con equipos de cirugía láser de última generación. Un ejemplo de estas tecnologías es Amaris de 7 generación y Visumax. Para poder someterse a un procedimiento de este tipo, se necesita ser candidato a cirugía por medio de rigurosos estudios.”

Amaris de séptima generación está creado para que el paciente pueda ser operado sin necesidad de ácidos. El equipo, en un primer paso, elimina con rayo láser el epitelio corneal, en un segundo paso se dispara sobre el tejido interno de la córnea. La gran diferencia ante tecnologías anteriores es que aquí no hay nada al cálculo, todo se hace de manera computarizada.

Con la tecnología VisuMax, no se utilizan ácidos durante la cirugía, ni navajas. Al no haber ácidos que remuevan el epitelio ni navajas que hacen colgajos, no se genera “ojo seco”, ya que el láser actúa dentro de la córnea. Esta maravilla tecnológica es considerada mundialmente como la mejor técnica de corrección para miopía y astigmatismo.

Son importantes las revisiones oftalmológicas oportunas, mínimo una vez al año, para detectar cualquier anomalía en la visión y tomar medidas correctivas a tiempo. Cuidar tu vista es cuidar tu vida.