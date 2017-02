Amor sin fecha de caducidad

Porque el romanticismo no es exclusivo de los jóvenes y los primeros días de relación sentimental

GUADALAJARA, JALISCO (14/FEB/2017).- Con el paso del tiempo se crean lazos que fortalecen las coincidencias, gustos y pasiones que animan a dos personas a querer pasar juntos el resto de sus vidas. Ahora con la cercanía del Día del Amor y la Amistad aquellas parejas con años y años de relación también pueden disfrutar de una fecha única y reinventar ese cortejo con el que se enamoraron por primera vez.

Aunque para el amor no existe edad, lo cierto es que entre más adulto se esté mayor posibilidades se tienen de acceder a ciertas experiencias que quizá de jóvenes no se puede por falta de poder adquisitivo o tiempo para disfrutar entre los deberes escolares, laborales y del mismo hogar entre los hijos y la rutina diaria. Pensando en que la salud es óptima para aventurarse a experiencias románticas, no dudes en animar a tus abuelos o padres a experimentar cenas románticas, paseos en globo, cabalgatas por la sierra jalisciense o una tranquila escapada a las cálidas playas de Puerto Vallarta, por ejemplo.

El llamado amor otoñal (en adultos mayores) tiene bastantes beneficios para la salud y la estabilidad emocional, empezando por la ilusión de vivir un día más en compañía de esa persona que significa todo para ti, de que ahora sin tantos pendientes laborales y hogareños puedes dedicar las mañanas a una plácida caminata por el parque o ir por la tarde a un maratón de películas sin la presión de tener que ir por los hijos a la escuela. De acuerdo con la web salud180.com, las estadísticas aseguran que 50% de las parejas que no han sufrido la pérdida de su compañero de vida (viudez), tienen mayores posibilidades de mantener un matrimonio a unión estable y así envejecer juntas y dejar muy lejos las tentaciones de separación o divorcio.

Añade que entrando en la etapa adulta, el “amor otoñal” revela facetas y gustos más sinceros en la pareja, desde los aspectos de expresar el afecto sin miedo al qué dirán, la sexualidad se vive más libre y sin prejuicios, hay más cariño y apego y sobre todo, las parejas saben otorgar el espacio necesario para que su compañero no se sienta asfixiado por la convivencia diaria.

¿Qué hacer?

Si quieres sorprender a tu pareja con la que ya has celebrado las bodas de plata u oro, o quieres animar a tus padres a refrendar ese amor, a continuación encontrarás algunas recomendaciones para disfrutar a lo máximo el Día del Amor y la Amistad.

• Desayuno personalizado

Es casi seguro que conozcan cada uno de los gustos de tu pareja, en especial, cuando se trata de comida. Un desayuno o comida personalizada en su restaurante favorito será una sorpresa que agradecerá; contrata a un chef que prepare esos platillos que desde hace mucho no degusta. O ¿por qué no? sé tú quien presuma de tus habilidades en la cocina preparando con tus propias manos y sazón esa comida tan especial que fascina a ambos.

• Paseo inolvidable

Si ahora tus posibilidades económicas te lo permiten, es momento de disfrutar aquellas experiencias que la juventud estuvieron lejanas como pasear en globo, ir de cabalgata, adentrarse a la intimidad de unas cabañas en el bosque o simplemente disfrutar del calor de las playas mexicanas o aventurarse a paisajes exóticos en el extranjero en ciudades románticas como París o Madrid.

• Reunión familiar

Si eres de los que tienen una familia bastante amplia y llena de nietos, sobrinos y cualquier familiar cercano o lejano, organiza una cena o comida en la que tú y tu pareja sean los protagonistas para brindar por ese amor que ha durado intocable por años. Con ayuda de tus nietos o tú mismo, puedes crear un video con aquellas fotografías y videos de antaño para presumir a toda la familia.