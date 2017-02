Bebidas para sanarte

Otra de las ventajas de los jugos mixtos o batidos es que ayudan a equilibrar tus horarios habituales de comida

GUADALAJARA, JALISCO (12/FEB/2017).- Si no eres muy fan de los jugos naturales, es momento de aventurarte a descubrir algunas variantes que pueden cambiar tu perspectiva sobre esta bebida para salir de los tradicionales de naranja, apio, piña, toronja o zanahoria.

Si bien las dietas exclusivas en el consumo de jugos no son recomendables, Enrique González, chef ejecutivo del restaurante Grill&Vine de The Westin Guadalajara, señala que combinar y sumar ingredientes a los jugos tradicionales ayudan a complementar los nutrientes necesarios para el óptimo funcionamiento del cuerpo y así no sólo brindar mayor energía al cuerpo, sino también facilitar los procesos de desinflamación, agilizar la digestión, mejorar el sistema inmunológico, respiratorio y calmar la ansiedad por comer de más o fuera de los horarios recomendados.

“No hay que exagerar con las dietas basadas en jugos porque conforme pasa el tiempo el cuerpo va perdiendo masa muscular y grasa que después generan el famoso rebote en el peso. Las bebidas como estas son buenas porque te ayudan a depurar pero es necesario combinarla con una dieta balanceada de alimentos”.

Otra de las ventajas de los jugos mixtos o batidos es que ayudan a equilibrar tus horarios habituales de comida, principalmente desayuno y cena, cuando lo que menos tienes es tiempo para preparar platillos más complejos, un servicio que puedes encontrar en The Westin Guadalajara con su selección de jugos y smoothies como parte de Westin Fresh by The Juicery con ingredientes saludables como la zanahoria, betabel, manzana, camote, piña, miel de agave y jengibre, por ejemplo, que ayudarán a desintoxicar tu cuerpo dejándote un buen sabor de boca.

BEBIDAS IMPERDIBLES

Restaurador: este batido está compuesto por, jengibre, limón, miel de agave y zanahoria que te aportan potasio y fósforo y ayuda a restaurar el sistema nervioso, fortalecer uñas y cabello y decirle adiós a las células dañadas por los efectos ambientales.



Inmonopower: si no eres muy fan del betabel, es momento de dar una oportunidad y disfrutar de sus beneficios mezclados con zanahoria, manzana, kale, limón y jengibre que ayudan al fortalecer el sistema inmune, cerebral y óseo, además de que nivela la presión arterial.



Abdomen plano: si reducir la grasa de tu abdomen es tu objetivo la piña será tu mejor aliada (con pepino y menta) para mejorar tu proceso de digestión y tu salud bucodental, además de que mejora tu circulación e incrementa las defensas del cuerpo por su gran contenido de ácido fólico.



Energy booster: esta peculiar mezcla de chía, camote, piña, leche de almendra y kale es una de las mejores opciones si necesitas un antioxidante de planta y que gracias a la fibra de sus ingredientes obtienes calcio, hierro y potasio.

Jugos con ingredientes equilibrados y naturales. Te ayudan a reducir los niveles de azúcar y grasa en tu cuerpo y mantener una dieta balanceada para evitar problemas de sobrepeso: cerca del 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).



Cambios. Utiliza la miel de agave como endulzante natural para tus bebidas, así reduces los niveles de azúcar en tu cuerpo.



Variedad. Procura combinar tus bebidas nutritivas con alimentos sólidos, no enfoques tu dieta exclusivamente al consumo de jugos.



Economía. Al consumir preparados como smoothies reduces también los costos de tu alimentación, ya que una sola fruta como la papaya o la piña pueden rendirte de cuatro a seis porciones a la semana.

Opciones. Si eres intolerante a la lactosa prueba opciones como la leche de almendra que, además de tener un sabor más amigable y no tan denso con el paladar, aporta más nutrientes a tu organismo.