Sueña con los pies

Isaac Hernández ha engalanado con su arte a la compañía del American Ballet Theater

GUADALAJARA, JALISCO (12/FEB/2017).- Él no sueña cuando pone su cabeza sobre la almohada; sino cuando sus pies tocan el escenario. Su historia con la danza comenzó a los nueve años en el patio de su casa donde bailaba junto a sus hermanos y bajo las instrucciones de su papá, el maestro Héctor Hernández Valle.

Siguió su formación bajo las enseñanzas de la cubana Mirta García y los rusos Mansur Enikeev y Galina Enikeeva, quienes logaron que a los 11 años tuviera la técnica que los bailarines consiguen a los 20 años. De hecho, a los 16 obtuvo la medalla de oro en la USA Internacional Ballet Competition de Jackson, Mississippi, un concurso considerado las olimpiadas de la danza.

Así ha sido la vida maravillosa de Isaac Hernández, el bailarín principal del English National Ballet, quien también ha engalanado con su arte a la compañía del American Ballet Theater, en Nueva York, al San Francisco Ballet y al Ballet Nacional de Holanda.

Pero… ¿Quién es Isaac más allá de la danza? ¿Qué hubiese sido de no haberse enfocado en esta disciplina? -“¡No tengo ni idea! Probablemente hubiera seguido en el karate que era lo que hacía antes del ballet; también, podría haber jugado golf, que es algo que también me gusta mucho”, responde en entrevista, en la que comparte que su filosofía de vida gira, en parte, en una frase que se repite todos los días: “Dignity always Dignity” (dignidad siempre dignidad); así es, una locución que a los amantes de los musicales los conducirá a la película “Cantando bajo la lluvia”.

Hoy en día nadie puede negar que Isaac se encuentra en los cuernos de la luna, es así que en el 2016 fue nombrado como uno de los habitantes más influyentes de Londres, ¿qué responsabilidad conlleva dicho título, cómo lo engrandeces en tu día a día? “Es simplemente responsabilidad y conciencia para saber que puede hacer de tu vida y carrera un ejemplo para las nuevas generaciones”, señala con la humildad que lo caracteriza.

Pero la miel del éxito que está saboreando el tapatío va más allá de dicho reconocimiento, pues recientemente participó en “Giselle”, un clásico de los grandes ballets románticos que fue montada por primera vez en 1841, y por el cual recibió un sinfín de comentarios positivos por parte de la crítica.

-¿Qué significó esta puesta en escena en tu carrera?

-“Es uno de mis ballets favoritos y me encontró en muy buen momento. Siento que estoy entrando a mi madurez artística y plenitud física, son dos componentes ideales cuando coinciden en la vida de un bailarín por lo tanto disfruté de la recompensa del trabajo”.



-En esta obra Hernández fue la pareja de la esperada bailarina rumana Alina Cojocaru, mancuerna que The Daily Telegraph destacó como una mancuerna con “gran química”, ¿cómo fue trabajar con Alina Cojocaru?

-Alina es una artista extraordinaria, especialmente en un papel como “Giselle”. Me gusta que cada función la determinamos juntos en el escenario sin ningún tipo de plan, simplemente nos dejamos llevar por la interacción entre nosotros en el momento y tratamos de convertir los pasos en palabras, por lo tanto cada función es diferente. Vemos y sentimos el ballet de una manera similar y ahora trabajamos y nos entendemos muy bien.



Con miras al futuro…

Con 18 años de carrera, Isaac Hernández se encuentra trabajando para posicionar el ballet en el gusto de nuevos públicos y es que a pregunta expresa: ¿crees que la danza ocupa el lugar que se merece en la sociedad? Sin titubear responde que “por hora no. ¡Pero he visto un gran cambio! Me parece haber podido identificar que el ballet y las artes están llegando a más jóvenes y me parece que viviremos otra época dorada en la cultura con esta generación que cada vez más busca entretenimiento cultural alternativo”.



-Isaac, les puedes mandar un mensaje a todos los jóvenes que desean incursionar en la danza; ¿les puedes recomendar por dónde comenzar?

-“¡Mi mejor recomendación es mi padre! Fue mi maestro y es una persona honesta que te va a decir las cosas sin ningún interés más que el de ayudar. Lleva toda su vida enseñando y guiando jóvenes en esta carrera. También puedo decirles que la disciplina es indispensable y que se debe amar profundamente la profesión”.



El ballet, ¿un arte oscuro?

Tal y como se vio en el filme “El cisne negro”, el ballet busca constantemente la perfección y la belleza, lo cual desata crueles competencias entre los integrantes de las grandes compañías; de hecho, se han escuchado historias de terror como el drama que vivió Serguei Filin, director del Ballet del Teatro Bolshói de Moscú, quien fue rociado con ácido en su rostro, provocándole quemaduras en la piel y ojos.

Así que al cuestionar a Isaac ¿cómo maneja los celos profesionales de sus compañeros, al ser el Bailarín Principal en el English National Ballet? Éste parece haberlos librado: “llegue a esta compañía como Lead Principal, soy el único bailarín que tiene este título, por lo tanto dentro de mis responsabilidades es bailar en las noches de apertura, pero también ser un miembro ejemplar de esta compañía. Tengo la suerte de estar en una compañía donde el respeto se gana todos los días en el salón de ballet y el escenario por lo tanto tenemos buen ambiente. Hay muchos bailarines con mucho talento que alimenta nuestra motivación para seguir llevando el ballet adelante”.

Más allá de la fama, de vivir desde muy joven en el extranjero, para Isaac apegarse a la base de la sociedad lo es todo…

-Isaac, en el ballet la barra sirve de apoyo para hacer algunas elongaciones y posturas previas a los pasos de danza; en tu vida personal, ¿quién podría ser comparado con esta barra, quién es tu apoyo?

-Mi familia y mi fe en un mejor futuro.



-Fuera del escenario, ¿qué momento de tu vida lo podrías comparar con el movimiento envolvente de un Adagio?

-Cuando viajo y me encuentro con alguna maravilla de la naturaleza y me siento a contemplarlo.



-La danza está ligada a la música de manera inherente; si pudieras armar una selección de temas, ¿cuáles conformaría el soundtrack de tu vida?

-Tendría canciones de Etta James, Ella Fitzgerald, Robbie Williams, Nina Simone, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Amy Winehouse...