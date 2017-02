Enfermedades de la piel por culpa del sexo

La piel de tu zona íntima es increíblemente sensible durante el acto, y si no la tratas bien, podrías terminar con uno que otro problema de la piel

CIUDAD DE MÉXICO (11/FEB/2017).- Es muy posible que te preocupe más la piel de tu rostro que la piel de tu vagina. Y es que con eso de que la vagina puede cuidarse por sí misma, es fácil pensar que no le puede pasar nada. Desafortunadamente la piel de tu zona íntima es increíblemente sensible durante y después del sexo, y si no la tratas bien en esos momentos, podrías terminar con uno que otro problema de la piel MUY doloroso.



Reacción alérgica a los condones

Si sientes comezón e irritación vaginal después del sexo condón, es posible que seas alergia al látex. Podrías hasta sentir ardor una vez que tu vulva entre en contacto con el condón, pero es completamente normal si es una alergia.



Cómo resolverlo: Conserva una crema con 1% de hidrocortisona en tu buró y aplícala a tu vulva después de la reacción. Arderá más al aplicarla, pero la inflamación bajará al instante.

¿Alternativas al látex? Los condones de piel cordero, los cuales protegen de embarazos, pero desafortunadamente no muy bien de ITS.



Reacción alérgica a su semen, jabón o lubricante

Será súper raro que seas alérgica al semen de tu pareja. De hecho, de acuerdo a un estudio hecho en la Universidad de Cincinnati, sólo 40 mil mujeres en los Estados Unidos sufren de esta condición. Lo más probable es que seas alérgica a su jabón, crema o cualquier otra cosa que tu galán utilice ahí abajo.

Sé paciente: Tomará su rato descubrir de dónde viene la alergia. Por ejemplo, si no es el jabón de tu pareja, podría ser el lubricante, o su fragancia… o incluso el papel de baño que utilizas para limpiarte ahí abajo después del sexo.

Cómo resolverlo: Si tienes una reacción alérgica, aplica una crema con 1% de hidrocortisona. Así de fácil. De ahí en fuera tendrás que consultarlo con tu ginecólogo.

Heridas en la piel

¡Auch! Ocasionalmente ocurrirán heridas vaginales durante la penetración. Independientemente de que sean más comunes durante la práctica anal, son posibles durante la vaginal si están siendo muy rudos, o si tu galán tiene el miembro muy grande.

Cómo resolverlo: Si la herida es menor, como un rasguño, un baño con agua tibia podría aliviar la incomodidad. Si la herida es más grande y está sangrando, no lo pienses más y acude con un experto.

Por otra parte, las heridas rectales son otra onda. Además de que son mucho más dolorosas, sentirás dolor al ir al baño. Y por eso necesitarás tratamiento, junto con supositorios para ablandar tus evacuaciones.

Tricomoniasis

ITS como la clamidia y la gonorrea raramente causan irritación en la piel vaginal, mientras que la tricomoniasis, una ITS menos común, sí la provoca. Aunque no sea tan notoria como el herpes, es Muy común y afecta a millones de personas. Los síntomas se asemejan a una reacción alérgica y la comezón es INSOPORTABLE.

Cómo resolverlo: Primero necesita ser diagnosticada por un médico y tanto tú como tu pareja tendrán que tomar antibióticos. Y dado que la tricomoniasis vive en un ambiente ácido, tendrás que comer más verduras y menos azúcar y comidas procesadas.

Herpes

Para las mujeres que ya tienen herpes, es posible que la fricción del sexo provoque erupciones, dado que el virus vive en las raíces de los nervios. Y si contraes herpes a través del sexo, usualmente toma una semana para que aparezcan los brotes.



Cómo resolverlo: Aunque el uso del condón reduce el riesgo de contraer herpes, el herpes es una enfermedad que se transmite a través el contacto de la piel, y el condón no te protege de TODA la piel de tu pareja. Es súper importante que no tengan relaciones durante un brote. Si tu pareja tiene herpes, ambos tendrán que tomar medicamento.

Si tienes brotes, puedes aliviar los síntomas con ibuprofeono y compresas frías.



Verrugas genitales

Si contrajiste verrugas genitales, éstas podrían aparecer en las semanas o meses siguientes del sexo. Pero en algunos casos hasta podría tomar AÑOS. Como el herpes, el condón reduce el riesgo de transmisión, pero aun así estás en riesgo porque el condón podría no cubrir el área completa. Si ya tienes VPH, el virus que causa las verrugas genitales, es posible que el sexo cause problemas, pues la fricción podría irritarlas.

Cómo resolverlo: Las compresas frías podrían funcionar, pero también necesitas eliminar esas verrugas. Aunque no hay cura para este virus, las verrugas pueden ser eliminadas con una crema o láser.