Falta de concentración, una alerta de tu cuerpo

Cuando tomas café sin desayuno previo, tu cuerpo sube los niveles hormonales de estrés, cortisol y adrenalina, disminuyendo tu poder de concentración

CIUDAD DE MÉXICO (08/FEB/2017).- Cuando tienes la atención de un cachorrito (¡ardilla!), el arreglo no siempre es tan obvio como un café. La distracción y estar despistada podría ser la forma de tu cuerpo de decirte que algo anda mal… ¡y tú ni en cuenta!

Sensibilidad a la comida: No es que llores al comer, sino que podrías ser intolerante a ciertos alimentos, tales como el glúten o los lácteos. Igual y la reacción de estos alimentos no sea tan fuerte, pero te harán sentir sin energía y no te permitirán concentrarte. Como regla general, tu mejor opción es tomar más agua. Si tu estómago está batallando con ciertas comidas, la deshidratación empeorará el problema.

Eres una perfeccionista: El perfeccionismo coincide con la ambición, pero también está relacionado con el miedo al fracaso. Digamos que estás estresada con un problema del trabajo y entre más crece tu preocupación, más crece la necesidad de tu cuerpo de protegerte de él y, por ende, distrayéndote de lo que te importa. La ansiedad y la preocupación podrían abrumarte, ¡pero no te dejes! Trata de relajarte de vez en cuando y tómate un break cada tanto tiempo para darte un respiro.

Síndrome Pre-Menstrual: La semana antes de tu periodo, sufrirás de fluctuaciones de estrógeno y progesterona, las cuales pueden dificultar tu concentración. Sin embargo, ésta debería estar de regreso un par de días después de que inicie tu periodo.

Drama sin resolver: ¿Molesta con tu pareja? ¿Tu mejor amiga te ha traicionado? Cuando tu cerebro percibe el conflicto como un peligro, hará lo imposible para brindarte seguridad, y no te permitirá concentrarte en otra cosa, más que el drama de tu vida.

Niveles bajos de hierro: Cuando los niveles de hierro bajan, tu desempeño cognitivo y concentración estarán por los suelos. El hierro mejora la memoria y la atención, y puedes encontrarlo en carne roja, puerco, verduras de hoja verde, semillas de calabaza y chocolate oscuro.

Tomar café con un estómago vacío: Cuando te saltas el desayuno, pero te tomas tu cafecito, le das a tu cuerpo dos señales de subir los niveles hormonales de estrés, cortisol y adrenalina. Esto pondrá a tu cuerpo en Modo de Supervivencia, disminuyendo tu poder de concentración. Lo mejor es que desayunes un poco de proteína, grasa y carbohidratos complejos. Un omelet con un smoothie verde no te harán daño.