Editar entre culturas

GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2017).- El editor y escritor, Roman Simic visitó la FIL de Guadalajara a finales del año pasado para presentar “Aliméntame” (ed. Baile del Sol), su nuevo libro. Como editor, Simic ha publicado antologías de autores croatas (como “A todos nos falta algo”, en edición de Cal y Arena), además publicar autores contemporáneos traducidos al croata, motivo por el cual su presencia coincidió con los días de profesionales dentro de la feria para negociar.

Sobre su visita, el autor nos platicó en entrevista: “Como editor tuve razones profesionales para estar en Guadalajara, hay una multitud de libros y autores que la FIL presenta, que puedo ver, oír, hablar sobre ellos. Es una parte de mi profesión. También hay un conjunto de editoriales interesadas por autores que represento de mi región. Un papel mío es de editor, hablo con otros editores y les digo sobre los autores que me gustan. En la lengua española no hay muchos autores croatas conocidos. En España hay un poco más, pero aquí no tanto. Y hay un gran número de autores, por ejemplo he hablado aquí sobre Miljenko Jergovic, que es un autor de unos 50 años, ya consagrado en las literaturas de los balcanes, es un clásico moderno. Pero hay muchos, muy interesantes: autores jóvenes, hay de todo, como en toda literatura. Paralelamente hay autores de talla, que prometen, que tienen una o dos obras extraordinarias.



-¿Cómo es tu caso con esa doble vocación de editor y escritor?

-Es una situación un poco esquizofrénica, estar de editor y de escritor. Justo lo comenté con Andrés Neuman: por un lado tiene ventajas: estamos envueltos en la literatura en todo momento. Chocamos y encontramos con otras voces autoriales, inspiran, dan empuje; pero por otro lado ser editor hay ponerse detrás autorialmente, muy a menudo. No hay que interferir con la voz del otro. Como editor trabajo con los traductores, cada uno trabaja de su propia manera. De vez en cuando ofrecen a la voz del autor, pero a veces no. Yo los acerco a la voz del autor en la forma en la que lo interpretamos. Pero con eso somos no-autores, negamos la parte autorial. Es una cosa que frustra de vez en cuando, nadie es tan magnánimo como para negarse todo el tiempo. A fin de cuentas lo que me importa es que me gusta mi trabajo. El trabajo del editor es ayudar al traductor y al autor para hacer algo muy lindo, para estar satisfechos.

-Roberto Calasso (también editor y escritor) escribió que un editor es una especie de escritor en el que cada libro publicado representa un capítulo dentro de su “libro”.

-Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, apenas terminó una gran feria de libros en Croacia, donde normalmente estoy en el stand y hablo con los lectores que van a comprar. Cuando hablo con los lectores y veo el tipo de impacto que tiene cierto libro que he elegido y editado, veo que el libro puede cambiar la vida de alguien. Es un pequeño aporte en ese cambio… Me gusta oír que algún libro que yo edité le gustó mucho a alguien. Es como seguir las propias huellas hacia atrás, como una senda de los libros que edito. Es similar a lo que escribo.



-Como editor de libros que se traducen (del croata y al croata) se tienen lazos entre culturas, justo en un momento donde el mundo vive el resurgimiento de los nacionalismos.

-Son mundos paralelos. Yo me metí en la literatura, que tiene que ver con la política y todo, y en el momento en que transmito a algún autor que me gusta, ya sea croata o en la otra dirección (como cuando introduzco a un autor como Yuri Herrera al ámbito cultural croata), estamos conscientes del ámbito político, los problemas de los países; pero la literatura en esos casos funciona por sí misma. Yo puedo promover la literatura, a algún autor con sus propias ideas, esté o no marcado por la influencia política: en esta situación de comunicación lectora hablamos de literatura. Puedo sugerir autores croatas sin que te preocupes con el contexto, sólo lo presento como un gran autor, para darle la oportunidad de sorprenderte.



-Mencionabas a Yuri Herrera, ¿qué otros autores mexicanos o hispanohablantes has publicado?

-Este año sacaremos la traducción de “La fila india” de Antonio Ortuño. También organizo un festival, donde invitamos a Valeria Luiselli, Álvaro Enrigue, Andrés Neuman si hablamos del territorio latinoamericano. Hay varios, no es raro publicar a autores hispanohablantes en Croacia, se traduce mucho. Pero para mí una cosa importante es presentar a los nuevos, no a Mario Vargas Llosa, sino autores jóvenes, que son activos y hablan del nuevo mundo, ese mundo que todavía no es sólido, que está cambiando, más actual.