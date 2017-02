Olga Zuno, talento artístico nato

En poco tiempo la joven tapatía se ha colocado entre las pintoras más talentosas de nuestro país

GUADALAJARA, JALISCO (05/FEB/2017).- Muchos artistas ahora consagrados, iniciaron a pintar desde temprana edad para lograr desarrollar y mejorar la técnica con el pincel y así, encontrar un estilo propio que los caracterice durante siglos en galerías y museos alrededor del mundo. Sin embargo, empezar a practicar un arte o incluso un deporte, no asegura el éxito ni es la única forma de conseguirlo.

Olga Zuno es pintora desde hace tres años y ya ha conseguido formar parte del escenario artístico plástico nacional. Gracias a un evento que se realiza anualmente en su antigua escuela, The American School Foundation of Guadalajara, A.C, en 2013 tomó un pincel entre sus manos y dejó a su imaginación volar para permitir que los asistentes al “Art Fest”, conocieran su talento por primera vez.

Entre las personas que estuvieron presentes, se encontraba Pedro Ruíz Gutiérrez, secretario de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara. La obra y el talento de Zuno lo sorprendió, por lo que guardó su nombre para futuros planes artísticos.

Así, empezó la venta de sus obras a coleccionistas privados, actualmente ha vendido todos sus cuadros que abordan principalmente el retrato.

Posteriormente a su participación en dicho festival artístico, el Ayuntamiento de Guadalajara la contactó por Facebook, para enviarle una invitación con la esperanza de contar con su participación en un nuevo proyecto sobre rostros de personajes icónicos en la ciudad. Ella aceptó, pues tanto el proyecto como la invitación la motivaban, por lo que se sumó al programa “Arte en tu ciudad”.

Sin embargo, pese a su entusiasmo, decidió esperar a que llegaran sus vacaciones universitarias para no descuidar sus estudios. Ella cursaba en aquel tiempo la carrera de Diseño Industrial, ya finalizada, en el Tecnológico de Monterrey, mientras le dedicaba su tiempo libre a la pintura con facilidad y armonía de su talento natural.

“Jamás pensé en dedicarme a pintar, todos los proyectos van sorprendiéndome. No llevo tanto tiempo pintando, pero a raíz de un festival de arte anual de la escuela seguí con la pintura ¡y me gustó bastante! Poco a poco me empezaron a invitar a proyectos. Es el trabajo más divertido, lo puedes hacer donde quieras, eres tu propio jefe, hago lo que me gusta y lo disfruto muchísimo”.

Cuando por fin llegó la época vacacional escolar, Olga se dedicó al proyecto que anteriormente había acordado con el Ayuntamiento tapatío. Su propuesta fue pintar un Cantinflas muy colorido: “Lo elegí porque siento que la gente se identifica con él, además se relaciona con la alegría, con algo positivo, todas las personas lo quieren”.

Con tan sólo 23 años de edad plasmó su expresión en concreto. Trabajó en el retrato con mucha dedicación durante aproximadamente tres semanas, de lunes a viernes, de dos de la tarde a ocho de la noche, junto con Vicente Bautista, su maestro de pintura que colaboró durante el proceso. Durante este tiempo, estuvieron a bordo de grúas mientras ella pintaba y al mismo tiempo disfrutaba de la vista de su ciudad natal que ofrecía la altura.

Esto es una muestra del empeño que pone Olga a su deseo de dedicarse profesionalmente a la pintura, pues reconoce que a través del trabajo, la dedicación y la pasión se pueden cumplir los sueños, aunque sean sueños recientes.

“Sólo había hecho cuadros pequeños, nunca un mural. Tampoco había pintado muy formalmente, pero desde que hice mi primer cuadro, me di cuenta que eso quería hacer. Sí le dedico bastante tiempo a la pintura, me despierto y pinto, no sólo espero a que me busquen [cruza los brazos para simbolizar una espera sin quehacer]. Pinto diario para tener material cuando lleguen las oportunidades e invitaciones, también para practicar y mejorar, realmente le dedico tiempo”.

El Cantinflas se encuentra dándole chispa a la ciudad en uno de los muros del edificio de Pensiones del Estado (en Avenida Ávila Camacho 1015), a un lado del estacionamiento de un centro de atención a clientes de una compañía de telefonía celular. Es opalescente y colorido, como el estilo que ya caracteriza a la pintora tapatía, y representa una postura de Mario Moreno Reyes que apareció en 1940 cuando se estrenó la película “Ahí está el detalle”.

Esta obra la colocó como artista talentosa en la ciudad, pues ha tenido un gran impacto entre la población transeúnte y una excelente respuesta y promoción en las diferentes redes sociales. A partir de aquí, la popularidad de Zuno se hizo inminente y las actividades artísticas comenzaron a surgir.

“Creo que he tenido mucha suerte, he estado en el momento y lugar indicado. Todo ha fluido solito, he vendido mis cuadros, me han invitado a proyectos…” cuenta modestamente la artista, escondiendo que su actual éxito se debe a su talento y a la dedicación que le profesa a la pintura.

Causa impacto más allá de los cuadros

Actualmente, después de participar con diferentes sellos y en varias exposiciones, está trabajando con la marca de marroquinería mexicana Cloe en su plataforma “Cloe Gallery”. En la cual, Olga Zuno fue elegida para iniciarla con su cuadro hecho especialmente para la ocasión “Black Llama”, que ahora se encuentra plasmado en tres tipos de bolsos.

“Ver mis pinturas de un muro o una galería a bolsos, me ha encantado” dice entusiasta al contar el proceso de casi un año de trasladar su obra a objetos de uso diario. Recién volvió a Guadalajara de su visita a varias ciudades del país, pues durante semanas estuvo dándose a conocer a sí misma como artista a través de la colección de bolsos.

Simultáneamente a este proyecto, tiene una exposición en Casa Jalisco conformada por doce piezas en las que hay juguetes mexicanos, y otros elementos. También tiene planes de crear otros murales y trabajar con esculturas para continuar realizando sus sueños artísticos.