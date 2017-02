La reina pulió su corona

La Colorado norteamericana hizo algunos cambios para el modelo 2017

GUADALAJARA, JALISCO (04/FEB/2017).- Se dice que en equipo que va ganando no se hacen cambios, pero esto no siempre es cierto. Y la Chevrolet Colorado es un buen ejemplo de ello, puesto que ser la mejor no la impidió de perfeccionarse.

Luego de haber llegado al mercado mexicano hace poco tiempo, la Colorado norteamericana hizo algunos cambios para el modelo 2017. Al contrario de lo que ocurre normalmente cuando no se trata de un cambio de generación, la camioneta recibió un mecánica completamente distinta, haciendo que lo nuevo no sea algo que se ve pero no se siente, como hubieran podido ser faros distintos, una parrilla algo diferente o nuevas calaveras. Y si antes bastaba con conducir la Colorado para quererla, ahora hacerlo es enamorarse de su suavidad, fuerza y capacidad.

Porque bajo el cofre que mantiene las formas de antes, la camioneta ahora guarda una nueva máquina V6 de 3.6 litros que sustituye otra de tamaño exactamente igual. Pero no, no se trata de un engaño. El motor que manda la fuerza a las ruedas traseras de la Colorado es el mismo que hace lo propio con autos como el Cadillac CTS. La potencia de la camioneta sube a 308 caballos de fuerza y el torque a 275 libras-pie. El aumento numérico no es espectacular, pero sí lo es el refinamiento general de la nueva Colorado, que lo sentimos desde el momento en que la prendemos, hasta la hora en que estamos rodando con ella sea en un pedazo de perfecto asfalto, en la terracería o hasta en terrenos más difíciles, puesto que la versión V6 que nos llega a México cuenta con tracción integral 4x4.

Refinada y económica

Al contrario de algunas de sus rivales, en especial la Toyota Tacoma, el motor de la Colorado hace su trabajo sin mayor esfuerzo, con naturalidad y tranquilidad. Claro que mucho de esto viene de la fundamental ayuda de una transmisión automática de ocho velocidades, también nueva en la Colorado para el modelo 2017 y única en el segmento. La caja se entiende a la perfección con el motor y siempre sabe exactamente donde debe estar para atender las exigencias del chofer. Una verdadera delicia.

No tuvimos tiempo suficiente para medir el consumo real de la nueva Colorado V6, pero pensamos que los números de su computadora de viaje, que nos arrojaba un promedio de 8.9 km/litro en ciudad, no deben estar muy lejos de la realidad. Una caja con más cambios fuerza menos la máquina y el resultado es bienvenido en operación y en consumo.

La dirección es cómoda y más comunicativa de lo que esperábamos para un vehículo que, bueno, está diseñado para transporte de carga. Hablando de esto, su capacidad es de 695 kilogramos en una caja de buen tamaño y que llega de serie con pintura protectora contra golpes y corrosión.

El interior es cómodo, bastante más que el de la Tacoma, por ejemplo, pero atrás no es muy abundante. Al contrario de la Toyota, los que viajen en la parte delantera de la cabina no se verán forzados a hacerlo con la cansada posición que los obliga a andar con las rodillas apuntando hacia arriba, mucho menos el piloto que cuenta con ajuste de altura eléctrico en la base de su asiento.

Hay muy buena visibilidad y el equipo cuenta con pantalla de siete pulgadas con Apple Car Play y Android auto, lo que se agradece tanto como los cuatro puertos USB. También hay buen espacio para guardar objetos en la consola central y en la guantera, pero los que esperaban un quemacocos quedarán decepcionados.

Los acabados son buenos, pero no lo mejor de la nueva Colorado, lo que muestra que esto es un punto en el que GM, de una manera general, aún necesita trabajar, ponerle más atención. Pero tampoco podemos decir que son malos o que se ven baratos.

Como sea, esto es un pecado menor en un producto que ya era el mejor de su categoría y que tuvo además el buen gusto de renovarse y hacerse aún más atractivo y bueno, incluso cuando no lo necesitaba.