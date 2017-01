Pacientes con males crónico degenerativos sufren discriminación

En algunos casos son excluidas, lo que afecta su vida social, autoestima y desempeño individual

GUADALAJARA, JALISCO (29/ENE/2017).- El consejero del Colegio Médico Jalisciense de Nutrición Clínica y Obesidad A. C., Edgar Santoscoy García, dijo que pacientes con enfermedades crónico degenerativas, obesidad, entre otras, sufren de discriminación.



Comentó que las personas enfermas son discriminadas dentro de sus áreas laborales, y vida cotidiana, al ser, en algunos casos excluidas, lo que afecta su vida social, autoestima y desempeño individual.



Resaltó que se necesita una cultura educativa donde los profesionistas integren conocimientos para tratar enfermedades, empatía hacia sus pacientes y un trato más humanitario y comprensivo.



"Además se debe transformar a la sociedad para que pueda superar los mitos que la afectan y permita comprender que las personas enfermas pueden tener una vida adecuada y dejar de privarlas", apuntó.



Lamentó que después de los 30 años y con diabetes podrían no conseguir trabajo.



A su vez, la médico genetista con Maestría en Salud Pública, Ángeles Gutiérrez Franco, ofreció la conferencia sobre la relación genética entre la nutrición y la propensión a enfermedades crónico degenerativas.



Manifestó que actualmente una mayoría de la población que padece este tipo de males sufre de discriminación, "vemos en nuestra sociedad; en el afán de proteger a estos individuos, podemos llegar a ser discriminatorios, no los dejamos comer o beber e incluso los excluimos".



"En las áreas de trabajo se puede constatar; hay personas que no pueden, cerca o después de los 30 ó 40 años, conseguir un empleo porque las empresas no desean contratar a individuos enfermos con diabetes u obesidad", afirmó.



Manifestó que este fenómeno también se puede encontrar, y afecta, en la dinámica y dieta en el hogar.



La especialista exhortó a la población a tener en cuenta "una cultura de inclusión dentro y fuera de casa".