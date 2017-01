Crece tendencia entre jóvenes a consumir productos naturales

Las personas buscan estas alternativas para cuidar su apariencia física

CIUDAD DE MÉXICO (25/ENE/2017).- Existe una tendencia creciente entre personas de 25 a 35 años por cuidar su apariencia física, realizar ejercicio y consumir productos saludables, a pesar de que estos alimentos tengan precios más elevados, aseguró Josué Navarro Díaz, gerente de marca Genius.

"Hay una tendencia muy marcada de una fuerte cantidad de personas buscando estas alternativas, en donde pueden estar consumiendo productos que no tengan azúcar, que no tengan conservadores, que no tengan saborizantes, y es muy grande", refirió.

Indicó que este mercado se encuentra en jóvenes adultos de entre 25 y 35 años, autosuficientes, con posibilidad económica para adquirir estos productos y localizados en naciones desarrolladas o en grandes ciudades, como la capital del país.

"De 2013 a 2016 el porcentaje de personas que están consumiendo productos relacionados con la salud son naturistas, sin conservadores, y esto es hasta un 16 por ciento de la población, con una clara tendencia al alza", destacó.

Navarro Díaz manifestó que este sector de la población identificado realiza actividades físicas, meditación y consume productos orgánicos y con menos azúcares, situación que se vio reflejada en la industria refresquera.

"El año pasado, es la primera vez que en México la industria del refresco tiene puntos porcentuales decrecientes en toda la historia", comentó.

Durante la presentación del agua embotellada con nanonutrientes llamada Genius, aseguró que las empresas han comenzado a buscar soluciones para este tipo de consumidores, los cuales cada vez son más visibles en redes sociales.

"Son personas que están buscando soluciones dentro de la misma comunidad y muy adictos a las tecnologías; por eso cuando encuentran cosas nuevas las adoptan y lo comparten en redes sociales. Al poder tener esta nanotecnología en nutrimentos dentro del agua estamos dando la solución a una demanda grande", concluyó.