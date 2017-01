Sol de invierno puede provocar cáncer de piel: especialista

Los rayos solares son más fuertes en esta temporada del año y dañan de forma severa la piel

CIUDAD DE MÉXICO (25/ENE/2017).- En esta temporada invernal, muchas personas creen que la exposición al Sol no afecta. Sin embargo, es cuando los rayos solares son más fuertes y dañan de forma severa la piel, advirtió la dermatóloga Blanca Carlos.

La especialista sostuvo que en esta época, en la que la protección de los rayos solares debiera ser mayor, la gente suele usar ropa gruesa, lo que es un grave error pues ésta permite mayor filtración.

Este tipo de calor, señaló la doctora, provoca diversos daños, como el enrojecimiento de la cara, el cual varia en cada persona dependiendo de su tipo de piel y del tiempo que este expuesta.

"El enrojecimiento se puede presentar a la hora o a las dos horas, esto puede llegar a ocasionar ampollas (levantamiento de capa superficial de la piel). Además, se llega a presentar en una piel joven, sobre todo en escolares y lo peor es que puede ser una puerta abierta a cáncer de piel en un futuro", resaltó.

En entrevista para Notimex, la doctora reiteró que es importante cuidarse del Sol ya que induce el cáncer de piel, enfermedad que ataca de forma sintomática, ya que el paciente no tiene ninguna manifestación de dolor, sino que se reconoce hasta que un dermatólogo detecte alguna lesión.

"El paciente lo advierte con una lesión que no tenía hace poco tiempo, es una lesión nueva que no cicatriza a pesar de que se caiga la costra. También a través de manchas que tengan un aspecto escamoso se puede detectar cáncer de piel", describió.

Otra afección que provoca el Sol de invierno es a los ojos, ya que pueden causar cataratas; además de fuegos labiales debido a que ocasiona disminución en las defensas.

En cuanto a tratamientos para estos males, la doctora subrayó que éstos deben ser otorgados sólo por el dermatólogo, pues es el especialista que sabe de manera exacta que le puede recomendar para cada alteración.

"En cuanto al enrojecimiento, es bueno dar cremas calmantes para quitar el dolor, es importante que cuando se esté en este tipo de tratamientos se suspenda el uso de protector solar porque lastima la piel", apuntó.

Manifestó que en el caso de tener algún tipo de cáncer de piel, como el carcinoma basocelular (más frecuente y menos agresivo), el carcinoma espinocelular y el melanoma (más agresivo), es necesario realizar una biopsia para poder dar el tratamiento adecuado.

Carlos afirmó que para prevenir este tipo de enfermedades, es importante el uso de protector solar, así como evitar la exposición entre la una y tres de la tarde porque es cuando el Sol pega de forma más intensa.

"Con lo anterior, no quiero decir que no tenga su vida normal pero si con protección, sobre todo los adolescentes porque suelen no hacer caso.

"Es importante resaltar que durante la quinta o sexta década de la vida es cuando salen a la luz las enfermedades de la piel, por ello hay que ser conscientes desde joven", destacó.

La especialista en dermatología enfatizó que en caso de exponerse a la luz solar en la ciudad, se debe aplicar protección cada tres horas y si se está en la playa debe ser cada dos horas.

"Suena muy reiterativo pero es fundamental hacer del uso de bloqueador solar un hábito y sobretodo señalar que el uso de este producto debe ser individual", recalcó.