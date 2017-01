Redes sociales perjudican comunicación presencial entre familiares

Indican que son una fuente de infelicidad para las personas, ya que estropean relaciones

CIUDAD DE MÉXICO (24/ENE/2017).- Un estudio de Kaspersky Lab demostró que la convivencia de manera personal con los seres queridos se ve afectada por las redes sociales, aunque los usuarios de las mismas lo nieguen.

Estas afecciones se pueden dar por publicaciones de personas en situaciones comprometedoras o por la preferencia que tienen los medios digitales sobre la conversación cara a cara.

El estudió reveló que 21 por ciento de los padres afirmó que la relación con sus hijos cambió para mal a raíz de una publicación que reveló alguna conducta indeseable en redes sociales, además cuando es posible comunicarse con las personas por estos medios la relación presencial se ve afectada.

Asimismo, un tercio de los encuestados afirmó que se comunica más con su familia o amigos por redes sociales que en persona.

En un comunicado donde la firma dio a conocer los resultados del estudio, la psicóloga de Medios en la Universidad de Würzburg, Astrid Carolus, expuso que la comunicación digital a veces sustituye a la comunicación real, aunque esa sustitución no permite tener en lo digital la riqueza de una charla real.

"La comunicación digital no puede reemplazar a la comunicación cara a cara, al menos no siempre y no completamente. La comunicación digital es menos rica en lo que se refiere a canales sensoriales involucrados, lo que resulta en una disminución de la experiencia sensorial", dijo

El estudio encontró que las redes sociales también son una fuente de infelicidad para las personas, ya que estropean relaciones y hacen que los usuarios se sientan tristes y frustrados al comparar sus vidas con la aparente felicidad de sus contactos, ya que hay una tendencia a comparar la vida propia con la de los demás.

Las redes sociales pueden eliminar las distancias geográficas entre las personas, pero se convierten en un obstáculo para la convivencia cuando su uso sustituye a la conversación cara a cara, advierte el reporte.