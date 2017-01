Romper fronteras con la plástica

Actualmente son 12 los artistas que se han sumado a la iniciativa de Luis Daniel López, como Jesús Villalpando, Pablo Daniel Arteaga y Alhex Dicer

GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2017).- Presumir el talento de los pintores tapatíos en su tierra natal no es suficiente para Luis Daniel López Blanco, el curador que no espera a que las oportunidades lleguen para demostrar la maestría de artistas que han confiado en él para ir más allá de las galerías locales, él mismo busca esos vínculos para llegar a exposiciones internacionales.

Luis Daniel es un apasionado por el arte y esa fascinación lo ha impulsado a emprender proyectos que progresivamente revelan a promesas de la plástica mediante una casa de representación artística que conecta a los creadores jóvenes con coleccionistas y galerías extranjeras que aprecian ese toque mexicano de las pinceladas y el estilo particular de cada uno.

“Nuestra labor es llevarlos a los lugares donde deben estar, donde deben ser vistos. En Guadalajara hay mucho talento y el reto es darlos a conocer en otros lugares”, expresa Luis Daniel al recordar los inicios de “Artes del meridiano”, esta casa de representación que desde 2013 inició operaciones en co-producción con el maestro Alejandro Colunga, con quienes realizaron los primeros pasos con grabados de su autoría.

Aunque las expectativas de Luis Daniel nunca se fijaron en consolidar un proyecto de esta magnitud, su cercanía con el arte local lo motivó a querer que más personas sintieran ese mismo frenesí por las creaciones mexicanas con el potencial suficiente para cautivar al igual que las piezas de creadores famosos e internacionales.

Actualmente son 12 los artistas que se han sumado a la iniciativa de Luis Daniel López, como Jesús Villalpando, Pablo Daniel Arteaga y Alhex Dicer, quienes conforman la delegación de mexicanos en instalarse en España con sus obras con la muestra “Un México contemporáneo” en el Arts Club de Madrid, inaugurado el 17 de enero.

“Parte de mi labor es la curaduría de la colección que mostramos a México y ahora al mundo. Hice una selección de los artistas para enviar a los que tienen mayor representación mexicana, que pueden proyectar algo más exótico o excéntrico en España, creímos que es algo con potencial”.

Este hecho también se debe a la colaboración que se logra con “De mi blog a mi armario” que vinculó el proyecto de Luis Daniel con la galería Vizualy de Madrid para realizar una primera exposición en la ciudad de Victoria en 2016 y que ahora repiten fórmula para llegar a la capital española.

“Pablo Daniel Arteaga tiene un estilo más de impresionismo figurativo, muy clavado en paisajes oníricos y muy mexicanos con colores vivos. Jesús Villalpando es más neoexpresionista, con un lenguaje muy peculiar en cierto punto abastracto y Alhex Dicer es más surrealista”.

LOS PROTAGONISTAS

Pablo Daniel Arteaga

En esa búsqueda de un complemento para su faceta como músico, Pablo Daniel Arteaga se topó con la pintura un talento que en año 2000 detonó por completo marcando una nueva forma de vida a sus instintos creativos.

Fue hasta en 2006 cuando este creador decide pulir este talento integrándose a la escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y así emprender un camino que lo llevaría a trabajar, hasta la fecha de manera independiente, con galerías y proyectos como el de Artes del meridiano, teniendo la oportunidad de exponer en la ciudad de Victoria.

“El acrílico es uno de mis medios favoritos y en temáticas me gusta mucho la cuestión social y la mexicanidad. Mi expectativas son llegar hasta dónde se pueda, si puedo viajar por todo el mundo con mi trabajo eso sería mi misión”.

Jesús Villalpando

Al decir qué hacer de su vida, el camino de la pintura se iluminó para Jesús Villalpando, quien sin pensarlo comenzó mostrar mayor interés en el mundo de la plástica despertando esos guiños que desde su infancia aparecían intermitentemente al estar frente a una obra.

“Siempre me llamaron la atención ciertos pintores, tuve la fortuna que mi hermana me llevaba a museos siendo niño, me contaba historias sobre los personajes que pintaban esos cuadros”, recuerda Jesús Villalpando, que pese a poner en pausa sus estudios en la escuela de Artes Plástica, siguió en la pintura consagrándose como uno de los creadores más representativos de la ciudad.

“Las personas comenzaron a comprar mis manchas en una tela, todo comenzó a fluye. No creo que la pintura sea un negocio, es una forma de vida, no estoy en esto por dinero, sino por convicción. Vivo y como de la pintura, es un compromiso, pero no busco la riqueza, es algo más espiritual e intelectual”.