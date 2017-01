Enfatizan consumo de frutas y verduras en época de frío

Nutriólogo invita a comer alimentos naturales, ricos en vitaminas A y C

QUERÉTARO, QUERÉTARO (20/ENE/2017).- El consumo de alimentos naturales como frutas y verduras frescas de temporada ricas en vitamina A y C es esencial para el fortalecimiento del sistema inmunológico, ya que durante el invierno las enfermedades en vías respiratorias aumentan entre 30 y 40 por ciento.



El nutriólogo Miguel Alberto Lira Guzmán, adscrito a Hospital General Regional 1 del IMSS, señaló que en esa situación se ven más afectados los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 60 años.



"Durante la temporada invernal, debido a las bajas temperaturas y la falta de sol, la alimentación debe ajustarse, por eso hay que ayudar al organismo a proporcionar las calorías y los nutrientes necesarios para enfrentar el frío", dijo.



Agregó que "a través de los alimentos de temporada que cuentan con las propiedades para combatir y prevenir las enfermedades respiratorias".



Expuso que la vitamina A, que se encuentra en la zanahoria, ayuda a reducir el riesgo de enfermarse de las vías respiratorias, ya que mantiene en buen estado las mucosas que recubren el interior de los bronquios.



A su vez la vitamina C, propiedad de los cítricos como naranja, mandarina, limón, lima, toronja y fresa, así como de la guayaba, tejocote y kiwi, estimula las defensas del organismo, fortaleciéndolo.



"El uso de alimentos naturales como ensaladas, yogurt o fruta fresca no se antojan mucho en esta época de frío, pero son muy buenos para mantener una dieta balanceada, así como para mejorar la flora intestinal, especialmente si se está bajo algún tratamiento con antibióticos", detalló Lira.



También se recomienda incluir en la dieta diaria la leche y el huevo, que son alimentos con un alto contenido de vitamina A, al igual que los productos del mar como el atún, la sardina y el salmón.



"Incluir la papa en nuestra alimentación, siempre y cuando no esté frita o aderezada, mejora significativamente el trabajo de las calorías en el cuerpo, puesto que con el frío necesitamos más reservas de energía", añadió el especialista.



Además, expuso que es muy común el uso de complementos alimenticios a base de vitamina C en esta temporada, pero estos deben tomarse seis meses antes de que inicie el invierno, para que tenga un efecto protector prolongado ene el organismo.



El nutriólogo exhortó a la población a seguir las recomendaciones, a fin de evitar en la medida de lo posible las enfermedades propias de la temporada.