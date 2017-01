El IMSS pide vigilar el desarrollo del lenguaje de menores

El Seguro social pide a padres prestar atención al niño desde los primeros meses de vida

GUADALAJARA, JALISCO (20/ENE/2017).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda vigilar el desarrollo del lenguaje del niño a partir de los primeros meses de vida, en donde normalmente inicia la etapa de balbuceo, afirmó la fonoaudióloga Elizabeth González Flores.



"Al cumplir el primer año, el infante ya debe tener la capacidad de hablar o comunicarse a través de palabras y sonidos con sentido comunicativo", indicó la especialista adscrita al Hospital General Regional (HGR) No. 180 del IMSS en Jalisco.



González Flores explicó que para ello, los padres deben facilitar a los infantes la emisión del lenguaje, evitando a su vez malos hábitos como el uso prolongado del biberón o del chupón.



"Para el año, el niño ya tendrá sus cuatro dientes frontales, entonces usando biberón o chupón vamos a provocar que esos dientes se nos llenen de caries con facilidad o se nos empiece a deformar el paladar", destacó.



Expuso que el infante debe abandonar el uso del chupón y biberón antes de los 18 meses de vida, periodo en el que coincide con la integración a la dieta familiar.



Resaltó que es importante señalar que si el lenguaje no se desarrolla adecuadamente, se deben descartar problemas de la audición que incluso pueden hacerse presentes en cualquier etapa de la niñez.



Actualmente, dijo, en la etapa pediátrica, el servicio de Fonoaudiología del HGR 180 emplea novedosas técnicas de psicoterapia del juego, en pro de rehabilitar a niños que no lograron desarrollar su lenguaje de forma adecuada.



"Se está buscando que el niño tenga la facilidad de desarrollar su lenguaje sin darse cuenta de que está llegando al objetivo de poder comunicarse con las personas en forma coloquial y regular, y sin miedo, fundamentalmente", resaltó la especialista del Seguro Social.



Indicó que no se trata de la técnica tradicional que abarca ejercicios de lengua, paladar y labio, sino que el paciente establezca la pauta de su recuperación de una manera ágil y divertida, en donde se emplean diversas dinámicas lúdicas.



"Le llamamos el cuarto de los juegos, tiene todo lo necesario para dramatizar cualquier situación de la vida, tiene varios rincones, el niño tiene la libertad de entrar y elegir un tema, cuál es el juego que quiere como un rompecabezas, o irse a la pintura, a la plastilina, o disfrazarse o leer un cuento; él me da la pauta de lo que necesita", añadió.



Lejos de presionar al niño a que repita las palabras, la psicoterapia del juego busca que el paciente asocie y llame a los objetos correctamente, enfatizó.