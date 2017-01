Automedicación, riesgosa en pacientes con oído infectado

Los remedios caseros no son lo adecuado, ya que alargan el proceso de la enfermedad

GUADALAJARA, JALISCO (15/ENE/2017).- El experto del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, Ramiro Chávez Montoya, advirtió sobre los riesgos por automedicación en pacientes con patología de oído, de manera primordial en lo que se refiere a infecciones crónicas.



Manifestó que la automedicación complica las patologías, "los remedios caseros no son lo adecuado, alargan el proceso de la enfermedad y dan pie para que se compliquen estos padecimientos".



Indicó que el oído medio, en donde comúnmente se aloja el tejido epitelial tóxico (colesteatoma) a consecuencia de infecciones crónicas, se encuentra separado del cráneo apenas por una capa delgada de hueso por lo cual, este tipo de patología puede llegar a ser altamente complicable e incluso mortal.



"Las infecciones crónicas de oído se arrastran desde la infancia y en muchas ocasiones son pacientes que llegan a estar graves y requieren la intervención de otros servicios como Neurología, porque ya desarrollan afectaciones cerebrales o problemas en el nervio facial, debido a infección crónica o lesiones de los canales del equilibrio".



En experto mencionó que esta patología constituye uno de los motivos más frecuentes de atención e incluso de cirugía en el servicio de Otorrinolaringología.



Dijo que en el caso del Hospital de Especialidades la problemática puede ser tratada con un procedimiento de mínima invasión denominado Endoscopía, para retirar el foco de infección acumulado en el canal auditivo de forma crónica.



Señaló que existen factores de riesgo para su desarrollo, como en el caso de los niños que presentan labio y paladar hendido, no obstante el problema se deriva en la mayoría de casos, de infecciones respiratorias repetitivas que no fueron tratadas oportunamente o de manera adecuada.



"Generalmente son pacientes que desde muy pequeños tuvieron infecciones de vías respiratorias, podemos decirlo, mal atendidas, luego empiezan con cuadros de otitis media que es frecuente en el paciente pediátrico y eso lo debemos de atender de forma oportuna".



Destacó que cuando se trata de una infección crónica de oído, el síntoma más característico, además de la disminución de la capacidad auditiva, es la supuración, que es por lo que regularmente el paciente acude a revisión médica.



Resaltó que la complicación más grave de las infecciones de oído crónico es la perforación de la membrana timpánica, "en algunos casos es inminente la colocación de un injerto para restablecer la barrera natural del canal auditivo, tras retirar el tejido tóxico".