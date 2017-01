Tortilla de harina, tradición del norte del país

Es la base de diversos platillos de la gastronomía local

MONTERREY, NUEVO LEÓN (14/ENE/2017).- La tortilla de harina de trigo en la zona norte del país, es la base de diversos platillos de la gastronomía local, y cuenta con un alto consumo en comparación con otras zonas de México, donde se prefiere al producto elaborado con maíz.



Producida de manera artesanal en el hogar o industrializada, la tortilla de harina es parte de los hogares regiomontanos, donde es un gusto disfrutarla recién salida del comal, sola, con algo de mantequilla o rellena de diversos guisos.



Su uso en diversos platillos, se ha diversificado tanto en la actualidad, que ahora ya es utilizada en la cocina china, o como base para los buñuelos, tan tradicionales en las celebración de Año Nuevo, así señaló el chef Karim Alanís.



Indicó que la tortilla se puede ver sobre todo en esta zona del México, así como en Estados Unidos en el plato conocido como "burritos", donde está cerrada de sus extremos para evitar que se le salga su relleno o en los denominados "warps".



Refirió que la tortilla de harina surge a partir de la llegada de los españoles a México, ya que estos "no tuvieron tanta aceptación a nuestra tortilla de maíz e hicieron su propia versión, la cual era su pan europeo llevado a la preparación de la tortilla de harina".



Expuso que su elaboración es mucho más compleja que la del producto de maíz que requiere solo de harina y agua o de maíz nixtamalizado.



En tanto que la tortilla de harina, requiere de más ingredientes como harina de trigo, manteca, sal, agua y polvo para hornear, lo que la hace más resistente.



"La de maíz se humedece un poco y se rompe, mientras que la de harina es más elástica y resistente, y en el norte por el tipo de vida que llevamos, se utiliza mucho para la hora del lunch, por la resistencia que tiene, pues es muy diferente comer un taco frío de harina a uno de maíz.



"Nuestra tortilla ha tenido un impacto muy fuerte, en Inglaterra se encuentra presente y si no me equivoco también por ahí de los años 90, nuestra tortilla también llegó a China", manifestó.



El chef Karim destacó que en México los restaurantes de comida china ahora la utilizan para la elaboración de los "rollos primavera", "han sustituido su masa para el egg roll, por nuestra harina".



Alanís indicó que otra modificación de este alimento, es en los buñuelos de rodilla, pues su masa es muy parecida a estos.



"Hay lugares en donde a nuestra tortilla de harina la fríen y espolvorean de azúcar para convertirla en buñuelo, la sacan y le ponen el azúcar y canela en polvo y ya tienen un buñuelo" en lugar de seguir el proceso tradicional de su elaboración que es más largo.



Su preparación en el hogar es muy tradicional, expresó, donde además hay otras variantes de la misma como las gorditas de azúcar o de nata.



Destacó que es tan fuerte en nuestra región, que causa extrañeza a visitantes de otros estados del centro de país a quienes les parece raro que al pedir tacos, se les pregunte ¿De harina o de maíz?



En otras partes de México, declaró, la tortilla de harina solo se consume en los denominados "burritos", cuando en la región tiene otras variantes.



Consideró que por el ritmo de vida de los regiomontanos ahora las amas de casa ya no procuran tanto hacerlas en casa, por lo que es muy popular encontrarla en los supermercados o pequeñas tiendas, ya elaboradas de manera industrializada.



Sin embargo, cuando se trata de aprender a hacer tortillas de maíz o de harina, agregó, "se opta más por la tortilla de harina".