Pocas sorpresas y mucha cautela

GUADALAJARA, JALISCO (14/ENE/2017).- Después de un año de ventas récord en Estados Unidos y de un Salón de Los Ángeles con pocos lanzamientos relevantes, se esperaba que el aún más importante salón de Norteamérica sacara la casta. Pero no fue así. Lo que se vio fueron escasos modelos nuevos y abundancia de frentes arrugados y miradas inciertas en los pasillos, más que nada después de la dura sinceridad expresada por el jefe ejecutivo de Fiat Chrysler Automóviles, Sergio Marchionne, quien dejó en claro que producir en México solo es negocio mientras se pueda exportar a Estados Unidos, dejando la abierta la posibilidad de cierre de plantas en este país.

Luego de votar por el Chevrolet Bolt como Auto del Año; la Chrysler Pacifica como Utilitario del Año y la Honda Ridgeline como Pickup del Año, el salón abrió las puertas para que General Motors diera la caras por los fabricantes locales destapando las nuevas Chevrolet Traverse y Equinox, además de las Buick Terrain, todas modelos 2018. Después de haber reducido las dimensiones de la Acadia, se esperaba algo similar con la tradicionalmente gemela Traverse, pero no es así. La nueva no solo no es más chica que su antecesora, como ocurre con la Acadia, sino que se hizo hasta mayor, para ofrecer más espacio de piernas y equipaje que la mayoría de sus rivales, con excepción de la Volkswagen Atlas. Mantiene su motor V6, pero con 305 HP, ahora acoplado a una caja automática de nueve velocidades.

Terrain, que será fabricada en México, tiene nuevos motores turbo de cuatro cilindros e interiores más cuidados. La Equinox también llega a su nueva generación con motores turbo que prometen mejor desempeño y economía. Todas deben arribar a México en el segundo semestre del año.

Ford sorprendió al anunciar una nueva F-150, la conocida Lobo para los mexicanos. Con nuevo frente y una familia entera de nuevos propulsores turbo, que incluye un diesel y una versión híbrida, la marca renueva su mayor icono, el vehículo que vendió, solo en Estados Unidos en 2016, nada menos que 820 mil unidades. También fue anunciado el regreso de la SUV Bronco para 2020, pero sin siquiera mostrar una foto.