El casco, fundamental para viajar en bicicleta

El uso de este vehículo pide medidas para que usuarios viajen cómodos y seguros

CIUDAD DE MÉXICO (13/ENE/2017).- El uso de bicicletas ha aumentado ante la necesidad de mejorar la movilidad y cuidar el medio ambiente, aunque para evitar accidentes es recomendable que los usuarios utilicen un casco adecuado y aplicar medidas de protección.



El uso del casco es fundamental para rodar en las calles, pues ofrece seguridad ante un posible accidente vehicular. Por ello para su elección es primordial tener la talla adecuada, que se obtiene midiendo el diámetro de la cabeza.



Además se debe verificar el tipo que se necesita según el estilo de ciclismo que se practique: ruta, pista y montaña, entre otros, y antes de comprarlo verificar que no se mueva y se mantenga firme.



Para evitar accidentes en la vía pública la Agencia de Gestión Urbana (AGU) comparte que antes de salir y hacer uso de la bicicleta se debe revisar la presión de las llantas, frenos, cadena y dar una vuelta rápida para verificar que todo funcione de manera correcta.



Con la unidad lista para emprender el viaje, en los reglamentos del Manual del Ciclista Urbano se recomienda usar casco, circular a velocidad moderada y usar luz frontal y trasera.



También vestir un chaleco reflejante o ropa de colores llamativos, abstenerse de circular por banquetas o camellones y por seguridad no circular en sentido contrario.



En infografías publicadas por el organismo también se llama a automovilistas y peatones a respetar los espacios de los ciclistas.



Los automovilistas deben verificar que no haya personas transitando en avenidas antes de abrir la puerta del auto, respetar la luz del semáforo y detenerse antes de los cruces peatonales y áreas de espera para ciclistas.



En tanto se sugiere a los peatones evitar caminar o pararse en ciclovías, voltear a ambos lados antes de cruzar y no distraerse con aparatos electrónicos al caminar.