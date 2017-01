Mitos y realidades de las ITS

No estamos exentas de sufrir una, y mucho menos si no estamos bien informadas

CIUDAD DE MÉXICO (04/ENE/2017).- Nadie quiere tener una infección de transmisión sexual (ITS) en su vida, y mucho menos tener un mal historial con una de tantas.

Aún así, es esencial conocer la verdad de cada una de ellas y dejar de pensar que somos invulnerables. La realidad es que no estamos exentas de sufrir una, y mucho menos si no estamos bien informadas.

El sexo en una tina es seguro

No sólo puedes contraer una ITS teniendo sexo en una tina, sino también una infección bacteriana por culpa de los gérmenes en la zona. Y no, el cloro no lo mata todo, incluyendo las bacterias, ITS y esperma.

Diafragmas y condones femeninos te protegen de ITS

Los condones femeninos serán progresivos, pero el condón masculino es el único método que es 99% efectivo para la protección de ITS.

Si no hay brotes, no tienes que decirle a tu pareja que tienes herpes

Este mito llegó a ser confirmado por doctores. Sin embargo, la medicina moderna incita a cada uno de nosotros a ser abiertos y comunicativos con respecto al virus del herpes, esté activo o no. Un gran número de estudios pueden probar ahora que la gente está esparciendo el virus, aunque no haya brotes… así que siempre deberás ser honesta.

2 condones es mejor que 1

Auch… eso debe ser incómodo. Un condón es más que suficiente para protegerte. Cuando la gente usa condones y aún así contrae una ITS, es porque, o lo usaron mal, o en algún momento lo dejaron de usar durante la relación sexual. Aún así, usar dos condones es más arriesgado porque la fricción podría romperlos.

No PARECE que tiene una ITS

Sólo porque se vea bien su zona íntima o su pene, no quiere decir que no tenga una ITS. Lo peor del caso es que 1 de cada 2 personas sexualmente activas tendrán una ITS a los 25 años… y no lo sabrán. Esos números dan miedo, así que es súper importante checarse, particularmente de clamidia, pues puede afectar tu fertilidad si no se detecta a tiempo.

No se está en riesgo si se usa el coito interrumpido

Por más que quieras creer este mito, el coito interrumpido no funciona, ni para evitar embarazos, ni para evitar el contagio de una ITS.

Los métodos anticonceptivos también te protegen de ITS

No me importa si estás tomando pastillas o inyecciones, o si tienes un implante o un DIU, NINGÚN método anticonceptivo fuera del condón, te protege del contagio de una ITS. Si no usas condón, puedes tener, desde Sida, hasta VIH y Herpes.