Cuánto cuesta lucir un abdomen de lavadero y no de lavadora

Conoce la inversión promedio que debes pagar para acudir al gimnasio y recuperar la figura que perdiste tras las fiestas navideñas

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- Llegó el 2017 y con él el compromiso de cumplir los propósitos de Año Nuevo. Uno de los más comunes es tratar de llevar un estilo de vida saludable, por lo cual, los gimnasios en estas primeras semanas de enero lucen a su máxima capacidad; sin embargo, más tardan en lucir repletos que en lo que comienzan a desertar quienes se habían propuesto bajar de peso.



En entrevista con el entrenador y licenciado en Cultura Física por la Universidad de Guadalajara (UdeG), César Jiménez, quien labora para Sport City Minerva, revela que los usuarios se alejan de su objetivo primordial porque no lo tienen claro, porque esperan ver resultados desde los primeros días y esto no es posible; porque no tienen la asesoría correcta: “Por ejemplo, el yoga nos ayudará en temas de estrés, de salud, de respiración, pero si queremos bajar peso, no nos va a generar un resultado, o bien, nos excedemos en el ejercicio desde un principio, vamos de más a menos y después de dos semanas nos damos cuenta que no hemos bajado, y es porque no hemos cuidado otros factores incluida la alimentación y entonces viene este abandono”.

Pero si ya lo pensante bien y estás decido a que uno de tus propósitos es bajar de peso y por ende tener mejor condición, toma en cuenta estos consejos del entrenador: “Se deben establecer objetivos claros y que puedan ser medibles y concretos. Si quiero perder peso, cuánto es lo que debo perder, si me estoy asesorando con un profesional, además del tiempo en el cual lo voy a lograr”, indica el especialista.

¿Cuál es el monto de la inversión?

Llevar una vida saludable puede ser tan barato o caro dependiendo de los gustos de cada persona. César señala que hay gimnasios que ofrecen servicios plus que están enfocados en el lujo, pero hay otros establecimientos que ofertan sólo el trabajo físico necesario para lograr el objetivo.

Si nos enfocamos a los segundos, hay gimnasios que ofertan mensualidades desde los 300 pesos, más la comida que puede ser una despensa de 300 pesos a la semana que incluye frutas y verduras de temporada con alimentos ricos en proteínas. En cuanto a la ropa deportiva ésta varía mucho en precios, pero si nos enfocamos en ropa de algodón sin marca, una camiseta puede costar 100 pesos y un short 150 pesos; los tenis pueden ir desde los 600 pesos hasta los cinco mil pesos —dependiendo de gustos personales—. Con todo lo anterior, la primera inversión sería de entre mil 450 pesos a cinco mil 850 pesos, aproximadamente.

Después, el costo mensual descendería a los 600 pesos quitando ya los productos deportivos que estarían cambiándose aproximadamente cada seis meses. De hecho, César recomienda usar los tenis sólo para el deporte, no usarlos todo el día porque después ya no brindan su función primordial.

Un estilo de vida saludable

Desde hace cuatro años, Alejandro Medina asiste al gimnasio; su cuerpo ha cambiado, se ha vuelto estilizado y deportista, pero el proceso le ha llevado mucho tiempo invertido, todo gracias a ser constante en sus hábitos. Alejandro explica que él invierte 300 pesos mensuales en gimnasio y 300 en comida saludable, más los gastos esporádicos que puedan surgir sobre ropa deportiva. Su inversión total, en promedio, es de mil pesos al mes.

“Tengo cuatro años, pero si lo resumo al tiempo en el que he estado completamente dedicado serían aproximadamente tres años. Mi principal motivación por la que empecé en esto fue para desestresarme, tener un mejor estilo de vida, ser más saludable, tener hábitos buenos para mí como comer más sano, tener mejor cuerpo, mejor energía, oxigenarme más”.

Alejandro le recomienda a las personas que se enlistan al gimnasio, por primera vez, que tengan claro lo que quieran lograr y que busquen la rutina o el deporte que en realidad les guste para que no abandonen la actividad cuando ya no se sientan motivados.

“Van el primer mes muy entusiasmados, pero en cuanto salen del gimnasio van a los tacos, el hábito no cambia, no sólo se trata de levantarse temprano e ir al gimnasio, es todo lo que implica un estilo de vida más sano, que no quiere decir que hay que dejar de comer”. Alejandro por semana realiza aproximadamente 10 horas de ejercicio.

Costo por inscripción de algunos establecimientos

• Sport City: En ambos programas la inscripción es vitalicia. Programa Entrenna Uniclub (Acceso a un club)

Individual: mil 910 pesos.

Pareja: tres mil 450 pesos.

Programa Fitness Multiclub (Acceso a más 35 clubes en la República Mexicana)

Individual: tres mil 130 pesos.

Pareja: cinco mil 780 pesos.

Más información en: https://www.sportcity.com.mx

• Smart Fit

Mensualidades a partir de los 359 pesos, hay que pagar anualidad y sobre servicios extra como instructor personalizado, también es otra cantidad si así lo desea.

Navega: https://www.smartfit.com.mx/

• Gym Guadalajara

Mensualidad desde 599 al mes. Más información en el teléfono (33) 1201-1633 o en la página: http://www.gymguadalajara.com/nosotros.php

Costos en ropa deportiva de tres marcas muy consumidas

Playeras

Adidas, desde de 349 pesos

Nike, desde los 400 pesos

Puma, desde los 500 pesos

Sudaderas

Adidas, desde los 900 pesos

Nike, desde los mil pesos

Puma, desde los mil 300 pesos

Shorts

Adidas, desde los 500 pesos

Nike, desde los 500 pesos

Puma, desde los 500 pesos

Jersey

Adidas, desde los 700 pesos

Nike, desde los mil 400 pesos

Puma, desde los 560 pesos

Pants

Adidas, desde los 560 pesos

Nike, desde los 800 pesos

Puma, desde los 800 pesos

Tenis

Adidas, desde los dos mil 400 pesos.

Nike, desde los dos mil pesos.

Puma, desde los dos mil pesos.