Iniciar el año con resaca, pequeño gran tormento

El malestar aparece con dolor de cabeza, fatiga, sed intensa y otros malestares

CIUDAD DE MÉXICO (01/ENE/2017).- Después del festejo de la llamada Noche Vieja y de recibir el Año Nuevo con abrazos, buenos deseos, 12 uvas, cena y una buena dosis de bebidas alcohólicas, la resaca aparece con dolor de cabeza, fatiga, sed intensa, ardor y acidez estomacal, visión borrosa, temblores, diarrea, mareos, náuseas y hasta vómito.



De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSA), la gente con la también llamada "cruda" muestra una disminución del rendimiento laboral, de capacidad cognitiva y de las habilidades visuales-espaciales debido a los procesos metabólicos del hígado, los efectos diuréticos del alcohol y la baja del azúcar en la sangre.



Refiere que el dolor de cabeza, usual en todas las personas que sufren ese padecimiento, es resultado de la dilatación de los vasos sanguíneos.



Así como la disminución de glucosa en sangre y del efecto que producen algunas sustancias vasodilatadoras como la tiamina e histamina en el organismo, y deshidratación.



A fin de evitar las molestias, la dependencia recomienda tomar de forma moderada, nunca ingerir alcohol con el estómago vacío, beber a un ritmo tal que el organismo pueda eliminar el alcohol y comer, porque ello ayudará a retardar su absorción.



Explica que no existe una cifra exacta en cuanto a la ingesta de alcohol, pues depende de la capacidad de cada quien para su asimilación, que está en función de la constitución física.



No obstante, se estima que un consumo responsable es beber una copa por cada hora de diversión y no bajar de 45 minutos en cada intervalo.



Si ya existe la resaca, hay remedios caseros para sobrellevar los estragos de la fiesta navideña, además de alimentos y técnicas que ayudan a disminuir esos síntomas.



Entre las recetas destacan el jugo de fruta de aquellas que contienen fructosa y tienen vitamina "C". La combinación de ambas favorece al cuerpo a expulsar más rápido el alcohol en la sangre.



Durante la resaca se recomienda evitar alimentos grasosos, pues el estómago se encuentra en mal estado.

Otro remedio es beber suficiente agua para rehidratar, además de refrescar órganos y células que fueron perjudicadas por la fiesta con alto consumo de alcohol, sin embargo, se sugiere evitar tomar café, puesto que se caracteriza como potente diurético.