Cinco razones por las que inicias una relación

Una de ellas es por despecho, o incluso por no estar sola, que es de las más comunes

CIUDAD DE MÉXICO (31/DIC/2016).- El amor y las relaciones humanas suelen ser muy complejas, pero en ocasiones cuando quieres dejar a un lado una relación, puedes tomar varias decisiones que podrían no ser las adecuadas. En algunas ocasiones podemos comenzar una relación amorosa con alguien aunque sigamos amando a nuestra ex pareja y estas podrían ser las razones.

1.- Por poner tierra de por medio. Terminar con una persona que amamos no es nada fácil y al hacerlo pueden influir muchos factores entre los que están poner “tierra de por medio”, pues podemos pensar que nuestro ex al saber que ya estamos con otra persona se alejará y respetará nuestra decisión.

2.- Por despecho. Este punto se da mucho si fuimos engañadas, pues sentimos que a él le dolerá igual o más que a nosotras su traición.

3.- Por no estar sola. Quizá esta decisión puede ser una de las más comunes, pues cuando se pasa mucho tiempo en pareja, se le puede tener un gran miedo a la soledad.

4.- Por presión. Hay personas que cuando terminan una relación son muy vulnerables y en caso de que haya alguien que quiera iniciar un romance puede ejercer presión para ser aceptado.

5.- Por dar celos. No importa la edad que se tenga, en ocasiones tomamos la decisión de iniciar una relación para darle celos a nuestra ex pareja. Aunque esto puede salir contraproducente, pues cuando la otra persona ya no quiere estar contigo puede ser frustrante haber tomado dicha determinación, sin contar que podríamos herir a nuestra nueva pareja.