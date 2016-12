'El voluntariado, llamado a la acción'

Ser voluntario es donar de nuestro tiempo, esfuerzo y talentos en favor de alguien más

María José Alexander Villa

GUADALAJARA, JALISCO (31/DIC/2016).- La guerra en Siria ha expulsado a millones de personas, dejando a muchas familias sin casa. Líbano es uno de los países que ha recibido más refugiados, un país atrapado entre el pasado de una guerra civil y un futuro cada vez más incierto. Las condiciones en las que viven los refugiados son inaceptables, no cuentan con acceso a servicios básicos, no tienen documentos para trabajar y la mayor parte del tiempo, son rechazados socialmente. Afortunadamente, en medio de tantos infortunios, existen organizaciones que se dedican a atender a esta población. Una de ellas es SB Overseas, organización de la que tuve la oportunidad de ser voluntaria por dos meses.



Lejos de contar una experiencia que sin duda, cambió mi perspectiva de vida, quisiera hablar de la importancia del voluntariado. Mi experiencia personal sucedió ahora en Líbano con una población a la que personalmente me sentí atraída. Sin embargo, la realidad es que son contadas las oportunidades que se presentan para ser voluntarios de tiempo completo, y es aquí donde es importante entender el origen y la importancia del voluntariado.

Ser voluntario es moverse por una causa, querer aportar aunque sea un granito a algo que nos mueve. Donar de nuestro tiempo, esfuerzo y talentos en favor de alguien más, de acuerdo a la capacidad y oportunidades que cada uno tiene. Sin importar si es por horas o meses, sin importar si es en Líbano o en la esquina de nuestra casa. Si queremos cambiar las situaciones del mundo que no nos gustan, debemos empezar por dejar de sobre analizarlas y actuar, desde donde estemos. Debemos empezar por donar nuestro tiempo, porque al final, citando a Thomas Carlyle, “de nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive. Lo único bueno que puede hacer es intentar mejorarlos.”

LA FRASE

"De nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive. Lo único bueno que puede hacer es intentar mejorarlos".

Thomas Carlyle

Voluntarios México

El 21 de mayo de 2012 nace Voluntarios México, pionera en México en la promoción de la participación social ciudadana y actualmente dedica parte de sus esfuerzos a la gestión de voluntarios para eventos y actividades culturales, deportivas, institucionales y gubernamentales en el país.

Violetta Farías, fundadora de Voluntarios México crea esta organización, ya que considera los problemas sociales están a flor de piel. “Salimos a la calle y están a nuestro alrededor. Pobres, hay millones, hambre hay mucha, la educación es deficiente, la contaminación está presente.....sin embargo, creemos que hay un problema que es la raíz de los otros, el porqué de su existencia y permanencia en la sociedad...la APATÍA.”

Cada vez hay más organizaciones que fomentan el voluntariado, y en Voluntarios México, su objetivo es la promoción de la participación social de la gente a través de experiencias de voluntariado, en temas sociales, culturales, deportivos, de entretenimiento, educativos.

Desde su fundación, Voluntarios México ha logrado la participación de más de 13 mil 996 voluntarios, ha formalizado ocho alianzas estratégicas que le permite crear puentes entre las distintas causas sociales a las cuales los voluntarios pueden atender y así tener mayor impacto en su trabajo y ha generado más de 99 actividades de voluntariado. La labor que realiza Voluntarios México es importante y necesitamos impulsar más acciones de este tipo para tener una sociedad más comprometida con las injusticias sociales y lograr un cambio verdadero.

COMPARTE. De viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

“Tiempo para ser voluntario”

“El voluntariado son los ladrillos con los que se construye la sociedad y se logra un cambio social”, Jacqueline Butcher, presidenta y directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC).

Vivimos en un mundo donde existen distintas carencias que pensar en ayudar al otro muchas veces pareciera imposible, pues en diversas partes del mundo lo que buscan antes que nada, es sobrevivir. Sin embargo, debemos de ser más conscientes de que si está en nuestras posibilidades realizar algún voluntariado y generar algún cambio positivo social, es nuestro momento de hacerlo. Distintas organizaciones se han dado a la tarea de analizar, medir y estudiar el voluntariado y su impacto en distintos países del mundo.

Claro, el escenario varía mucho de un lugar a otro, condiciones socioeconómicas, geográficas, políticas van marcando la pauta del desarrollo del voluntariado y su impacto en las distintas sociedades. En México, se han dado avances en este sector, el índice de personas que realizan acciones voluntarias y voluntariado ha ido en aumento, según la Encuesta Nacional sobre Solidaridad y Acción Voluntaria (ENSAV) 2012.

Ejemplo de ello es Pedro Pablo López Martínez, un joven que a su corta edad se ha destacado por ser alguien comprometido con su entorno y que busca constantemente, mediante su trabajo, aportar su tiempo en beneficio de la labor que realizan distintas ONG´s. Este trabajo ha sido reconocido con diversos galardones de altruismo social, sin embargo, eso pasa a segundo plano para Pedro, pues lo que busca es invitar a las personas con las que se relaciona a que se incluyan, conozcan y ayuden a las asociaciones civiles, a las comunidades, a causas especiales; primero conocen y se informan, y después, ellos deciden en qué van a colaborar.

Este ímpetu por ayudar al otro viene desde sus raíces, desde los cuatro años ha trabajado y salido adelante gracias al ejemplo de sus padres y hermanos, y ahora él busca no solo regresarles a ellos sino a la sociedad, un poco de lo que con trabajo ha conseguido hasta hoy.

Busca ser un ejemplo para los demás, demostrando que no importa el nivel social, la edad, las condiciones, se puede salir adelante. “Siempre luchando en contra de las injusticias sociales, me gusta ayudar a personas en situaciones vulnerables que realmente lo necesitan, no solo quitarles el hambre o cubrir una necesidad, si no busco que a través de sus propios medios, esas personas generen algún ingreso o realicen alguna actividad para seguir su camino sin necesitar de alguien más”.

Actualmente Pedro observa cómo el voluntariado ha dado ciertos avances en el país. Considera se ven más personas alzando la voz diciendo qué quieren ayudar, buscan causas por las cuales accionar, y ya no solo lo hacen una vez y por una sola causa; lo realizan por diferentes periodos y buscan sumar a más voluntarios, haciendo promoción en el ambiente que los rodean.

Participar activamente en una organización de la sociedad civil debe ser una responsabilidad compartida. “Nadie sabe en qué momento pueda llegar a necesitar de los “beneficios”, servicio o acciones que realizan las diferentes organizaciones. Ahora puedes ayudar y mañana viceversa, es olvidarnos de ese egoísmo y recordar que todos somos humanos.”

El voluntariado se debería fomentar desde temprana edad, y no solo entenderlo como acciones voluntarias, mismas que preponderantemente se siguen realizando en tres grandes esferas, escuela, iglesia y barrio. Es cierto, encuestas reportan que aquellas personas que se sienten amenazadas por lo problemas locales de criminalidad y violencia reportan un promedio de acciones voluntarias mayores que aquellos que no, pero debemos de ser solidarios no solo cuando nos sintamos amenazados, ni esperarnos a sentir la vulnerabilidad más cerca, debemos dar la mano y el tiempo al otro para, poco a poco, reconstruir el tejido social.

Mensaje a los jóvenes - “Súmate a Mar Adentro”

No es fácil encontrar este tipo de asociación (Mar Adentro) y más, que se preocupen por promover la formación humana. Acérquense, las puertas están abiertas, solo es cuestión de tomar la decisión y acercarse, las limitaciones las ponemos nosotros mismos, pero cuando hay alguien que se interesa por preparar a los demás , darles ese empujoncito en el camino para ser mejores personas, es cuando vale la pena y se valora el esfuerzo.

PERFIL

Pedro Pablo López Martínez

Pedro Pablo López Martínez nació en Guadalajara, Jalisco. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ha participado en congresos y ha sido galardonado con varios premios por altruismo social durante 10 años.

ECOS DEL DEBATE

“El voluntariado incide en el desarrollo de la sociedad”

“El voluntariado es una red de apoyo en la lucha social por tener un nivel de vida adecuada. Pero esto no significa que sea un índice de desarrollo, pues no siempre se atacan los problemas sociales de manera directa. A pesar de eso, la humanidad no debe de ser indiferentes ante las circunstancias negativas. La solidaridad, como unidad desinteresada basado en las metas o intereses comunes, acompañada de una lucha directa a las problemáticas, genera grandes cambios positivos.”

Andrea Sánchez Castellanos, colaboradora Mar Adentro.

“Por supuesto. La cultura del voluntariado es clave dentro del desarrollo humano y conciencia social. Nos permite sentirnos parte del mundo y crear una conexión más profunda que solo aquella generada por nuestros círculos más próximos. Es tener ideas y convicciones en movimiento, con el firme compromiso de trabajar para impulsar cambios positivos en la vida de otros y nuestra vida misma, es materializar el reconocernos parte de una sociedad local-global y sentirnos orgullosos por poder contribuir en ella.”

María de Alba Acosta, colaboradora Mar Adentro.

MAR ADENTRO PROPONE...

Para leer…

La acción solidaria de los mexicanos: una aproximación es el primer producto resultante la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria 2012, elaborado por el Cemefi.

Para conocer…

Del 2005 al 2012 aumentó 9% la aportación de las acciones voluntarias de los mexicanos, según la segunda Encuesta Nacional sobre Solidaridad y Acción Voluntaria (ENSAV).

Para saber…

El 05 de diciembre fue declarado por la ONU, el Día Internacional de los Voluntarios.

