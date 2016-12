Alma de deportivo, en 10 pasos

La utilitaria más pequeña de la armadora coreana ahora ofrece más potencia

GUADALAJARA, JALISCO (31/DIC/2016).-

1 DISEÑO

Sigue luciendo actual. En nuestro país aún se trata de un producto relativamente nuevo. La Soul es el primero de los autos cuadrados, tipo caja sobre ruedas, en llegar al país. Ya llega con su facelift para 2017, con facias y parrilla distintas, además de faros de niebla más cerca de las equinas.

2 ESPACIO

Mucho mejor de lo que parece cuando la vemos por fuera, el espacio trasero de la (o del, si prefieres decirle crossover) Soul es bueno hasta para tres personas, algo que es ayudado por el piso plano trasero.

3 EQUIPO Y TERMINADOS

Se trata de una camioneta familiar que funge como tope de gama, por ello, ofrece controles al volante; pantalla táctil e incluso sistema de iluminación que reacciona al ritmo de la música. Los terminados son de buena calidad, ya que hay plásticos suaves y piel casi en todas las superficies.

4 MOTOR

Este rubro representa el cambio más notable. Kia tomó como base al bloque de cuatro cilindros de 1.6 litros y colocó un turbocargador en él, lo que hace que la potencia vaya hasta los 202 caballos de fuerza, haciendo de esta familiar un vehículo más ágil.

5 DIRECCIÓN Y CAMBIO

La dirección se comporta a la altura de las exigencias, aunque no es precisamente la más rápida. La transmisión no es la misma que la marca suele ofrecer para el resto de su portafolio, en este caso es una caja de doble embrague y siete marchas, misma que funciona de manera adecuada.

6 CAJUELA

No es la que más volumen ofrece en el segmento, pues otras de precio similar son un tanto más generosas en este aspecto. Aun así, el Soul ofrece un interesante compartimento por debajo de la cubierta trasera, para otorgar un pequeño espacio de almacenamiento extra.

7 SEGURIDAD

Como en todos los casos, la marca ofrece seis bolsas de aire y una amplia lista de elementos de seguridad, pero a diferencia del resto de la gama Soul, la variante SX (Turbo) es equipada con monitor de punto ciego y sensores de estacionamiento trasero.

8 MANEJO

La conducción resulta buena y en la carretera puede ser un buen aliado, a excepción de las curvas que tienen que ser tomadas con cuidado por el alto centro de gravedad. En ciudad sorprende, ya que los componentes mecánicos se comportan de forma atinada.

9 VALOR POR TU DINERO

Esta versión cuesta 60 mil pesos más que la variante EX, que es la que le sigue en equipamiento. No parece ser un precio del todo razonable sólo por agregar monitores de punto ciego y un turbocargador, que evidentemente mejora el manejo, pero no tanto.

10 DURABILIDAD

Tradicionalmente este tema parece ser bien resuelto, ya que aunque la marca cuenta con poco recorrido en nuestro país, la garantía de siete años y la buena atención en las agencias, hacen que el cliente dude menos en la calidad de los productos de la armadora coreana.