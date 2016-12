En esta época la alimentación está basada en emociones

Está comprobado que en estas fiestas la gente puede subir entre tres y cinco kilos

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- Comemos familia, comemos emociones y comemos recuerdos. En esta época navideña y del maratón Guadalupe-Reyes, la alimentación que tenemos está basada en todo lo que nos representa alegría de convivir con los seres más queridos, recordar a los que ya se fueron y comer en cada sentada.

No es que esté mal juntarnos para comer en familia, disfrutar el pozole de la abuelita, los tamales que nos recuerdan a la tía favorita o el ponche que nos transporta de manera directa a la Navidad, advierte la nutrióloga y health coach, Nelly Beltrán Pérez.

Lo que sí se debe cuidar es que en todas esas reuniones se trate de tener una alimentación consciente que también nutra y no solamente se coma por comer."Vas a comer más por la alegría de estar con los que tú quieres, que por la necesidad de comer, porque nuestra cultura en México, es muy común que nos demos cariño a través de la comida".

Está comprobado que en toda esta época navideña, la gente puede subir entre tres y cinco kilogramos.

Eso se debe a que se acostumbra abusar de los carbohidratos, grasas y azúcares, pero de no voltear a verlas verduras, frutas o fibra. La panadería siempre está presente como postre, así como las bebidas alcohólicas, que sólo acortan la energía de la gente pero no le ofrecen ningún nutriente, lo que provocará que se aumente la grasa en el cuerpo."Comemos con nuestra familia que no vemos muy seguido, con los amigos; y el simple hecho de comer con la gente que tú quieres, no te fijas qué comes porque lo que tú quieres es la compañía, y así te sirvieran un plato de verduras o de pozole, estás dispuesto a pasarla padrísimo porque tiene más que ver el compartir el alimento con la compañía, que lo que comemos".

La comida despierta neurotransmisores

La especialista refiere que los alimentos tienen un valor predeterminado en nuestro cerebro.

Estos olores y alimentos despiertan neurotransmisores que nos hace estar contentos o tristes, estar ansiosos o estar enojados, todo relacionado con lo que recordamos con algún alimento."Nuestro cerebro secreta endorfinas y cuando nuestro cuerpo no las puede tener de manera natural, que es a través de hacer ejercicio, de sentirse bien, de comer bien, de no estresarnos, las va a buscar o ha aprendido a generarlas a través de dosis exageradas de azúcar o carbohidratos".

Existe un neurotransmisor llamado serotonina, encargado de mantenernos tranquilos, evitar la depresión, evitar adicciones y sentir ansiedad.Si no se tienen los niveles suficientes en el cuerpo, despierta la necesidad de consumir carbohidratos, dulces y chocolates, pero al consumirlos, el cuerpo pedirá más.

Tips

-Reemplaza el refresco en las cenas o reuniones, por agua aromatizada, que se hace mezclando agua natural con rodajas de algún cítrico, menta o romero. Otra opción es tomar tés o tisanas en frío, así como sangría con fruta fresca.

-Cuando la familia termine de comer, muévanse del comedor y hagan sobremesa en la sala o en otros lugares donde ya no haya comida, porque se corre el riesgo de seguir comiendo al tener los alimentos enfrente.-Acompañar los alimentos con una ensalada de verdura fresca o cruda.

-Los alimentos que permiten generar niveles de serotonina adecuados son las oleaginosas, como las nueces, almendras y pistaches; los alimentos de color naranja, como la zanahoria, las mandarinas y los pimientos; los aceites buenos como el de coco, el aguacate y el aceite de oliva, así como proteína del pescado.

Ayúdale a tu cuerpo

-Evita desvelarte en exceso.

-Mantente hidratado con ocho vasos de agua diarios.

-No hagas dietas "milagro", mejor comienza el año con una meta alcanzable en materia de ejercicio, mejor alimentación y hábitos que generen mayor salud y bienestar.-Si ya tienes una rutina de actividad física, no la dejes en esta época. Si no la tienes, camina 30 minutos todos los días.

Frase

"Realmente, tenemos bastantes influencias a la hora de comer, por eso en este tiempo nos cuesta hacerle caso a nuestra conciencia nutritiva y elegir por contenido nutricional; es más fuerte en una persona el, el valor y la emoción que despiertan los alimentos".

Nelly Beltrán Pérez, nutrióloga y health coach.

