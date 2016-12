Juguete para pocos

La Raptor es inmensa: alta, ancha, larga, imponente como pocas

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- Habrá dos tipos de clientes para esta versión de la Ford Lobo. Unos quedarán plenamente satisfechos. Los otros sólo si usan la Raptor de manera correcta.

Empezamos a conocer quienes son sus fanáticos con solo mirar la camioneta. Las dimensiones son lo primero que nos salta a la vista. La Raptor es inmensa. Alta, ancha, larga. Imponente como pocas. Su diseño, además, está hecho para que el que la mire se sienta intimidado, apantallado, asustado incluso. La inmensa parrilla no es cromada como las demás, sino negra. La defensa no es perpendicular al piso como casi todas, sino que se inclina hacia debajo del motor mejorando su ángulo de entrada y amplificando su fortaleza visual. Los inmensos arcos sobre las ruedas tienen un marco de plástico negro mate que hacen juego con los espejos, estribos y defensa trasera. Los rines de 17 pulgadas se ven chicos pero sólo así era posible ponerle neumáticos 317/70 R17, capaces de cumplir con lo que la Raptor puede hacer y dejar espacio para una suspensión de amplio recorrido.

La suspensión reforzada; los seis modos de manejo; la tracción integral y la potencia que sin sonar a demasiada - vamos, tal vez ni siquiera parezca suficiente - con sus 450 caballos y 510 libras-pie de torque, hacen de la Raptor una magnífica herramientas para sortear desiertos, superficies lodosas o dunas. Pero sus dimensiones limitan esa capacidad todo-terreno. Porque al ser nada menos que 15 centímetros más ancha que la Lobo regular y al estar sentada sobre ejes distantes 3.70 metros entre sí, su agilidad fuera del asfalto se limita a los terrenos amplios, a las áreas abiertas, donde sí hará divertirse como niño al que tenga la fortuna de estar al volante de una de ellas. Su manejo es facilitado por una cámara delantera que muestra el camino inmediato justo frente al chofer, algo que sería imposible por el ángulo de visión desde su asiento.

Sin embargo, el amante de los vehículos todo-terreno más radicales, que les guste subir a rocas o entrar a bosques casi cerrados, verán que las dimensiones de esa Ford son excesivas para esa tarea y esto hace que estos sean los que no estarán 100% complacidos con la Lobo Raptor 2017. Pero hay más en ella.

Forma, función y exhibicionismo

Uno de las puntos muy positivos es su espacio interior. Vamos, atrás hay tanto espacio que tres jugadores de básquetbol pueden viajar con las piernas cruzadas sin problemas, incluso si otros dos van adelante. Además, estarán muy a gusto con la visibilidad hacia el frente; con los dos puertos USB; una toma de corriente de 120 V y una de 12 V, además de dos porta-vasos. Todo esto solo en la parte trasera de la consola central. También podrán disfrutar del techo panorámico, que sirve a todos.

Por supuesto que los asientos están forrados de piel, en una de las muchas concesiones que la Raptor hace al lujo, como ya se habían dado cuenta en el párrafo anterior. Hay aire acondicionado digital y el sistema de entretenimiento y conexión Sync3 es una más que bienvenida evolución que ha facilitado su operación y la vida de los que necesitan usarlo, sea diariamente o de forma eventual.

Al manejarla, el piloto se dará cuenta que esas 510 libras-pie de torque llevan la Raptor a 100 km/h en 5.4 segundos, para vergüenza de muchos deportivos que pudieran atreverse a desafiarla en un arrancón al siguiente semáforo. Pena que la nueva caja automática de 10 velocidades, desarrollada en conjunto con General Motors, no se lleve tan bien con la máquina y produzca pequeños brincos aquí y allá.

Este último detalle, junto con sus dimensiones mayores a casi todo, hacen que convivir con ella en la ciudad no sea tarea tan sencilla. Hay que cuidar mucho para no salir del carril en que estamos o no “pisar sin querer” al pequeño roadster que se puso al lado. Maniobrar o estacionarse, tampoco será sencillo.

Por último, tal vez al piloto más entusiasta le haga falta un ruido más rudo y masculino proveniente del motor, pero para esto serían necesarios al menos un par de cilindros más, aunque en la hora del desempeño este V6 EcoBoost hará sonrojar a más de un V8.

Sí, puede ser que algunos más exigentes no se sientan tan plenamente saciados con todo lo que la Raptor 2017 tiene para ofrecer y esto es mucho, pero el otro tipo de cliente sí estará totalmente complacido: el que busca notoriedad, llamar la atención, gritar al mundo su presencia. Para ellos, la Ford Raptor es simplemente perfecta y seguro en este momento están escribiendo su carta a Santa Claus. O un cheque por 1.231 millones de pesos.