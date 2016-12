La marca estadounidense del óvalo azul fue reconocida por mujeres, quienes eleigieron el coche Performance del año

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).-

Favoritismo sin género

La marca estadounidense del óvalo azul fue reconocida por mujeres, quienes eleigieron el coche Performance del año. Las féminas seleccionaron al icónico Mustang, por sobre 294 competidores. Jueces (17) de 14 países distintos acordaron en otorgarle al Pony Car el Women´s Performance Car of the Year 2016.

Paro necesario

El grupo Fiat Chrysler Automobiles tiene que hacer ajustes en su producción de vehículos, esto debido a la baja rotación y alta fabricación de algunos productos. Por ello, dos instalaciones (ambas en Canadá) detendrán las acciones normales por cuatro días durante el mes de enero de 2017. Las plantas de Windsor y Brampton producen unidades como: Challenger; Charger; 300; Grand Caravan y Pacifica, que dejaran de ser producidas momentáneamente.

Revisión obligada

Ford emitió un llamado a revisión a cerca de 8 mil unidades de pickups Super Duty modelo 2017. Según la armadora, el sistema de combustible no contaría con una abrazadera reforzada, por lo que tendrían que corregir el problema; aunado a ello, también convocarán a casi mil 300 unidades de Lincoln MKT; Ford Taurus y Explorer, entre otras, todas con motor turbocargado, pues una manguera que lleva aceite al turbocargador podría presentar fugas y provocar un posible incendio.

Renuevan su compacto

Kia es de esas marcas automotrices que están en contacto constante con las necesidades de sus clientes. Obedeciendo un pedido de los mismos en Europa, la armadora coreana presentará al nuevo Picanto y su nutrida lista de novedades. Este vehículo goza de gran popularidad en el Viejo Continente, por lo que el Salón del Automóvil de Ginebra fungirá como marco de presentación.

Se acabó la paciencia

Hyundai no se explica como Kia ha logrado permear en diversos mercados y ellos no, más tratandose de el mismo grupo automotriz. La armadora asiática ya toma cartas en el asunto y decidió dar de baja a su CEO en Estados Unidos. Dave Zuchowski no logró empatar con las metas de ventas antes pautadas, por lo que fue removido de su cargo.

Recorte de empleos

General Motors, al igual que otras armadoras, vive el auge de las pickups y SUV´s. Por ello, el desplazamiento de sedanes y compactos no es el que solía ser, y esto ha traido consecuencias.

El grupo automotriz estadounidense tendrá que cortar cerca de mil 300 plazas de empleo en la planta de Hamtramck en Detroit, Estados Unidos.

En dicha factoría se producen unidades como Volt; Cadillac CT6 y Buick Lacrosse, pero la baja venta de estos productos y la preferencia de los compradores por otros segmentos vehiculares, forzan a la eliminación de uno de los turnos de dichas instalaciones a partir del próximo mes de enero.