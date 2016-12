Claves para no engordar en Navidad

Alimentos navideños podrían traer sobrepeso y repercusiones a la salud, según expertos

CIUDAD DE MÉXICO (23/DIC/2016).- ''Aperitivo'', ''Bebidas'', ''Compensar'', ''Dulces'' y ''Economía'', son las cinco palabras claves o ''regla ABCDE'' que se deben tener en mente si queremos que la multitud de cenas, comidas y celebraciones que ocurren entre las vísperas del 24 de diciembre y el 6 de enero, no repercutan en nuestro peso, salud y silueta.

''Las fiestas navideñas, que en algunos países se 'alargan' con la presencia de otros días festivos y no laborables, es cuando más sobrepeso se gana, entre tres y cinco kilos de media'', sostienen los expertos del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO.

''El problema no es la celebración en sí, sino la tendencia a seguir comiendo igual en los días que la rodean y motivos no faltan: lo que el calendario deja 'en blanco' se rellena con reuniones de familia, cenas de empresa y salidas con amigos'', especifica el experto en nutrición Rubén Bravo, del IMEO.

Para Bravo ''al repetir el mismo patrón permisivo, una y otra vez, recurrimos al autoengaño de decir: 'ahora como de todo, en enero me pongo a dieta', para acallar así el sentimiento de culpabilidad generado por el empacho consiguiente''.

''La Navidad no es la fecha más indicada para ponerse a régimen, pero sí que es idónea para plantearse objetivos realistas, como mantenerse en el peso actual o intentar no aumentar más de un 'kilito', que luego no sería tan difícil perder'', admite.

Según este experto, para una persona que está en el límite, los kilos aumentados durante esta etapa festiva "pueden significar traspasar la barrera del sobrepeso a la obesidad y esto acarrea serios problemas para la salud".

Para evitar pasarse de la raya, el equipo de nutricionistas del IMEO explica cinco reglas que nos ayudarán a celebrar la Navidad sin ganar más peso de la cuenta.



''Regla ABCDE'' para engordar mínimo

- Aperitivo. Veinte minutos antes de una comida o cena: Si se utiliza este truco para 'engañar al estómago' y esquivar así los kilos de más, se entra en la comida y cena principal con mucha menos hambre y se reducen las cantidades y las calorías ingeridas.

- Bebidas. Afrontar el alcohol con inteligencia: Para conseguirlo, recomiendan añadir refrescos al vino o la cerveza, así como sustituir los ''chupitos'' (sorbitos de bebidas alcohólicas como el tequila).

- Compensar. Un día restrictivo después de una comida copiosa: Reconocen que ''no se trata de pasar la festividad sin probar bocado fuera del régimen, sino de disfrutar la comida con cierta moderación y, el día siguiente, compensarlo con una dieta restrictiva''.

- Dulces. Consumirlos a partir del 20 de Diciembre: Sugieren comprar los dulces navideños a partir del 20 de diciembre y en cantidades justas, ya que "es preferible hacer la compra en dos veces, para evitar que sobren después de las fiestas".

- Economizar. Platos deliciosos, saludables y baratos: Para reducir el gasto de las familias en Navidad, sugieren apostar por las carnes y pescados blancos, como el pavo, la merluza o el bacalao, que son de presupuesto razonable, alta calidad nutricional y bajo aporte calórico.

A estás cinco medidas podría agregarse una sexta recomendación encaminada a preservar nuestro ánimo durante los días festivos, según el IMEO.

''Tenemos que cuidarnos para evitar que la excepción se vuelva la regla. Los empachos de estómago continuos, acompañados de las altas dosis de azúcar contenidas en el alcohol y los postres navideños, pueden disparar nuestra ansiedad y alterar el equilibrio emocional'', señala Bravo.

''Obrar con moderación nos asegurará un buen sueño y descanso, sin restarnos disfrute y celebración, y nos librará de caer en tendencia depresiva al retirar los excesos de azúcar y haber engordado varios kilos tras las fiestas'', completa.



Disfrutando sin pasarse

Rubén Bravo admite que pretender no engordar en las fiestas, es muy difícil y va a contracorriente del disfrute compartido, pero uno puede plantearse reducir al mínimo el aumento de peso, para después poder eliminarlo con mayor facilidad.

Sobre cuál sería el objetivo más realista respecto del peso en las fiestas el experto dice: ''Para las personas que se encuentren normalmente en su peso, el objetivo es aumentar como máximo entre uno y dos kilos, pues posteriormente no le costará perderlos en cuanto vuelvan a sus hábitos fuera de fiestas. En cambio para aquellas que están en medio de un periodo de pérdida peso, y que tengan sobrepeso u obesidad, su objetivo no sería perder peso, sino más bien mantenerlo, y pasadas las fiestas proseguir bajando los kilos sobrantes''.

Bravo indica que, normalmente, estas personas, ya sea por los trastornos de ansiedad vinculada al hambre o por su tendencia genética, sino se plantean éste objetivo, ''pueden bajar la guardia en exceso y correr el riesgo de subir entre tres y cinco kilogramos en dos o tres semanas".

Para controlar las comidas y bebidas, el experto indica: ''El consejo más importante es no abandonar el esfuerzo y los hábitos, y seguir pesándonos una vez a la semana, para llevar un control exhaustivo. Los cinco consejos del 'ABCDE para engordar lo mínimo' no son tan difíciles de aplicar. Si evitamos excedernos en dulces y alcohol, el 80% del trabajo ya está hecho, pues la mayoría de los aperitivos y platos fuertes navideños son bastante razonables y saludables para realizar una dieta''.

Así pues, el nutricionista nos indica que se puede disfrutar con moderación y planificar las comidas sin obsesionarnos, ''prestando una principal atención a los dulces y a las copas''.