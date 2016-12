Depresión en época decembrina, de origen multifactorial

Psiquiatra de la UdeG dice que diversos factores contribuyen al desarrollo de la afección

GUADALAJARA, JALISCO (23/DIC/2016).- El médico psiquiatra de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Vicente Xicoténcatl Molina Ojeda, señaló que el origen de la depresión en esta época del año, al igual que la mayoría de los trastornos mentales y/o del comportamiento, es multifactorial.



En entrevista, agregó que lo anterior "quiere decir que factores de tipo ambiental, como genéticos o biológicos de la propia persona contribuyen al desarrollo de la afección".



Dijo que en esta temporada decembrina, "por las características que tiene, hace que las personas enfrenten o se den cuenta de las metas que no han cumplido, eso trae como consecuencia desequilibrio psíquico y psicológico, que en ocasiones hace que enfermen".



El también académico adscrito al Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) añadió que la depresión es uno de los trastornos mentales que tiene mayor prevalencia.



Puntualizó que en el caso concreto de Jalisco "hablamos de que existen alrededor de un millón de personas que desarrollan depresión y de ese millón una quinta parte se vuelve de naturaleza crónica".



Mencionó que en la depresión "viene aparejada de discapacidad muy severa en un porcentaje muy alto, de tal suerte que es la primer causa de discapacidad en mujeres y la novena en hombres".



Explicó que esa discapacidad "es la afectación que presenta o tiene una persona para poder desarrollar todo su potencial en las áreas que corresponden, ya sean laborales, académicas, sociales, a nivel familiar o personal, en las otras dimensiones donde el individuo se desarrolla".



Comentó que la característica fundamental de una persona deprimida "es haber experimentado por espacio de dos semanas de forma ininterrumpida un estado emocional que está caracterizado por tristeza o estado de ánimo deprimido".



Añadió que "también viene aparejado de síntomas neurovegetativos principalmente, ya sea aumento o disminución en el consumo de sus alimentos, que aumente o disminuya su capacidad para el sueño: o anda muy dormido o por el contario no puede dormir por insomnio".



Manifestó que además no tiene "muchas ganas de hacer las cosas que habitualmente hace y que le ocasionaban un gusto, eso se conoce como anhedonia, esa discapacidad para experimentar placer en las cosas que habitualmente disfrutaba".



Señaló que se han hecho estudios epidemiológicos que indican que estas personas en su gran mayoría tardan en hacerles el diagnóstico, incluso en alrededor de hasta 14 años.



"En el campo de la depresión sabemos que de un 100 por ciento, la quinta parte de ellos van a desarrollar un trastorno de naturaleza crónica".



El también auxiliar de la Administración de la Justicia o Delito en materia de Psiquiatría Forense detalló que un trastorno de naturaleza crónica es aquel que dura más de seis meses.



"La gente tiene que hacer un ejercicio de autoconciencia muy realista, donde se den cuenta qué cosas han alcanzado y porqué lo han logrado, y hasta donde pueden hacerlo, porque hay situaciones que aunque uno quisiera no lo vas a lograr porque no depende de ti exclusivamente", apuntó.



Indicó que hay situaciones que tienen que ver con lo social, lo económico o político, "pues el individuo por sí solo no los controla, entonces tienen que hacer ejercicios de introspección para abordarlos de la forma más realista posible".



A su vez el jefe del Departamento Psicopedagógico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Fernando Ruiz López, expresó en entrevista con Notimex que hay un factor climatológico "que se llama depresión estacional o invernal, esto tiene que ver con el tiempo que está el sol en contacto con nosotros".



Puntualizó que "somos un país tropical y en fechas de diciembre los días son más cortos y las noches más largas, esto tiene impacto en la gente y empiezan ellos a sentirse que les hace falta luz y actividad, esto tiene que ver con una situación fisiológica".



Precisó que hay una cantidad de gente que logra sobrellevar esto con bastante tranquilidad.



Asimismo, mencionó que en estas fechas del año a muchos les da por comer más dulces, chocolates, ponches y bebidas alcohólicas, porque hay una necesidad fisiológica ante esta carencia de luz.



El psicólogo manifestó que en la medida en que esto se atiende la gente puede sobrellevar con tranquilidad esta situación.



Resaltó que un alto porcentaje de mujeres, se habla de que "80 u 85 por ciento son más vulnerables a la cuestión afectiva, tiene que ver mucho con la cuestión hormonal propia de su género, por aspectos de la función materna", dijo.



Destacó que la mujer es más proclive a sufrir depresión, "por lo que organizar la cena, el postre, en compañía con los demás, compartir el alimento, es como puede sobrellevar mejor esta situación afectiva".



Puntualizó que "son tiempos en donde se busca el contacto con los seres queridos, esto permite que toleremos esta baja afectiva por las propias características de la época".



Subrayó que en la cultura actual hay situaciones que tienen que ver con las expectativas personales, "por ejemplo, tenemos unas décadas en que la Navidad se ha comercializado a un extremo terrible, donde todo mundo la asocia con regalos".



Señaló que "la gente se siente con expectativa de que alguien le regale o se siente con la obligación de regalar algo, pero cuando no hay el recurso, más aparte el factor depresivo, esto hace que la gente se sienta mal".



Puntualizó que es al revés cuando tienes el recurso, ya que logras sobrellevar con mayor éxito esta situación depresiva.



Explicó que en esta época hay una predisposición afectiva de manera natural, "que a unos les va a pegar más y a otros menos".



Por ejemplo, dijo, "una persona que tiene antecedentes familiares o personales de algún trastorno afectivo, pues van a ser más vulnerables ante el cambio estacional, al cambio hemisférico de la posición del sol en esta época, y se sienten más vulneradas".



Manifestó que una persona que lleva una vida más propositiva, donde no hay antecedentes de trastornos afectivos, donde no ha sufrido esto, sobrelleva esto con bastante tranquilidad.



"Hay gente llamada mala copa, que en esta época con más razón le da por ingerir bebidas de manera francamente desordenada, pero esto es para de alguna manera canalizar o paliar un poco tendencias impulsivas, tendencias de frustración, donde no logra sobrellevar esa depresión y la saca ingiriendo bebidas alcohólicas, y manifiesta su depresión de manera impulsiva y activa", apuntó.



Detalló que en general el hombre "tiende a ser más ríspido, más confrontativo, mientras la mujer en general tiende a ser más melancólica, a llorar, a sentir un menosprecio, una autoestima baja".



Agregó que hay gente que cree que está bien sólo "si tiene tal casa o tal carro, o si cena tal cosa, si bebe tal vino, si tiene tal poder; y todo esto no es así".



Dijo que "hay que recurrir a lo más esencial de ti que es tu alma, tu alma es simplemente ser amable, compartir un momento o una cena con la más sincera generosidad y seguro recibirán una reciprocidad pero lo importante es dar lo mejor de ti, y eso fortalece tu alma".



Recomendó no apostarle a todo lo que se genera en torno a la mercadotecnia, "lo más importante de estas fiestas es tener siempre una mano abierta y una sonrisa para la gente que nos rodea, porque generalmente pensamos en comprar, le ponemos un precio alto y un tope alto a esto, y eso genera mucha frustración y depresión, y lo más importante es lo que realmente puedes dar, que es extender tu mano y brindar una sonrisa".



Afirmó que esta época navideña es una oportunidad "para nuestra alma, es un momento para convivir con gente que amas, un momento para hacer la paz con quien has tenido alguna diferencia, tienes la oportunidad de revisar y atender alguna parte de tu cuerpo o de tus hábitos o de tus vicios que a lo mejor pueden mejorarse".



"Nuestra alma alcanza su máxima plenitud si estamos bien con nosotros mismos y bien con los demás", finalizó el especialista.